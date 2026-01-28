"El boxeo necesita hambre": La Barby Juárez tras rechazo de Alana Flores

En entrevista, "La Barby" Juárez detalló que buscó a Alana con la intención de ofrecerle una experiencia controlada dentro del ring, sin presión profesional y bajo reglas amateur. Sin embargo, la joven decidió no continuar con el proyecto, dejando en claro que no se sentía convencida de dar ese paso en este momento.

"Yo platiqué con ella y le dije que si no le gustaría hacer unas peleas amateur y me dijo: 'Ay, Barbie, no sé, ya quiero que termine esto'. A veces se vive la adrenalina del momento y dan ganas, pero luego piensas: 'Mejor ya no'", compartió la pugilista, quien cuenta con una amplia trayectoria en el boxeo nacional e internacional.

Juárez consideró que la reacción de Alana es comprensible, especialmente para alguien que no ha hecho del boxeo una carrera profesional. Aunque no descartó que en el futuro la regiomontana pueda cambiar de opinión, reconoció que actualmente no existe una necesidad real para que se suba al ring.

La campeona aprovechó el tema para reflexionar sobre lo que implica mantenerse en el mundo del boxeo, subrayando que no basta con sentir curiosidad o emoción momentánea. "El boxeo lo sigue quien tiene hambre", afirmó, aclarando que no se refiere únicamente al aspecto económico, sino a la necesidad de superarse, resistir y crecer dentro de un deporte exigente.

"Para mantenerte en este deporte necesitas algo que te amarre, que te haga aguantar entrenamientos, golpes, derrotas y sacrificios. Si no tienes esa necesidad, lo haces un rato y te vas", expresó Juárez, marcando una clara diferencia entre quienes solo prueban el ring y quienes deciden abrazar el sueño de convertirse en boxeadores profesionales.

La también llamada "Reina del Boxeo" señaló que esa "hambre" es la que define a los verdaderos peleadores, aquellos que no sueltan el objetivo pese a las dificultades. En ese contexto, reiteró que su invitación a Alana Flores fue genuina y sin intención de presionar.

Finalmente, "La Barby" Juárez dejó claro que respeta la decisión de Alana y que el rechazo no genera conflicto alguno. Para ella, cada persona vive el deporte desde una perspectiva distinta, y no todos están dispuestos a asumir lo que implica el boxeo más allá del entusiasmo inicial.