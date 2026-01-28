"Cómo me hiere esa fecha": qué pasó el 28 de enero con Lamberto Quintero

“Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha”. Así inicia uno de los corridos más conocidos del repertorio de Antonio Aguilar, una frase que con el paso de los años se convirtió en referencia obligada cada vez que llega ese día del calendario. El verso recuerda la muerte de Lamberto Quintero, un personaje del narcotráfico cuya historia trascendió en el ámbito de la música y cine.

La canción que es un corrido titulado "Lamberto Quintero" no solo es una pieza musical popular, sino también un testimonio narrado desde la tradición del corrido mexicano, donde se relatan hechos violentos y personajes polémicos.

Antonio Aguilar: el cantante que llevó la historia a todo el país

Antonio Aguilar, cuyo nombre completo era Pascual Antonio Aguilar Barraza, fue una de las figuras más importantes del cine y la música mexicana durante las décadas de los 50 y 60. Participó en películas emblemáticas como "Los Indestructibles" (1969) y "La muerte de Pancho Villa" (1974), consolidándose como un ícono del cine ranchero.

Además de su faceta como actor, Antonio Aguilar fue un prolífico cantante y compositor. Temas como Triste recuerdo, El hijo desobediente y Lamberto Quintero forman parte de un legado musical que sigue vigente. En particular, este último tema suele escucharse cada 28 de enero, fecha que alude directamente al asesinato del narcotraficante sinaloense.

¿Quién era Lamberto Quintero?

Lamberto Quintero era originario de la sierra de Badiraguato, en Sinaloa, una región históricamente vinculada al narcotráfico. Fue un narcotraficante activo durante la década de los setenta y tío de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

Aunque su figura no tuvo el mismo peso mediático que otros capos, su muerte y la canción que la relata lo convirtieron en un personaje ampliamente conocido. Hoy en día, Lamberto Quintero es recordado principalmente por el corrido que narra los hechos ocurridos el 28 de enero de 1976.

Lamberto Quintero

El 28 de enero de 1976: el día del asesinato

De acuerdo con distintas versiones, ese día Lamberto Quintero fue atacado por un grupo armado cerca de la comunidad de El Carrizal, en Culiacán. A pesar de las heridas de bala, se dice que logró llegar con vida a un centro médico, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de los impactos.

Muchos detalles del ataque permanecen envueltos en el misterio. Sin embargo, el corrido interpretado por Antonio Aguilar ofrece una versión narrativa de los hechos, con frases como:

Él estaba descuidado, cuando unas balas certeras la vida le arrebataron.

En la canción, Antonio Aguilar también describe a Quintero como "un hombre fuera de serie, alegre y enamorado", humanizando al personaje.

antonio aguilar

¿Por qué Antonio Aguilar le dedicó un corrido?

Aunque en plataformas como Spotify se acredita que "Lamberto Quintero" fue compuesto e interpretado por Antonio Aguilar, el cantante nunca explicó públicamente las razones que lo llevaron a escribir este corrido. No obstante, la historia no terminó en la música.

Tras el asesinato, la vida de Quintero fue llevada al cine en películas como Lamberto Quintero (1987) y El hijo de Lamberto Quintero (1990), ambas protagonizadas por el propio Aguilar.

A lo largo de los años, el corrido Lamberto Quintero ha sido reinterpretado por otros grupos, como Los Cadetes de Linares en 2005 y La Energía Norteña en 2019, manteniendo viva la historia y haciendo que, cada 28 de enero, la frase “como me hiere esta fecha” vuelva a escucharse en la música regional mexicana.

