¿Perfección absoluta? Coyote vs. Acme debutó con 100% en Rotten Tomatoes; qué dicen las críticas

Coyote vs. Acme estuvo cerca de convertirse en una película que nadie podría ver. Warner Bros. decidió archivarla en 2023 pese a que ya estaba terminada, pero años después encontró una nueva distribuidora y consiguió llegar a los cines.

Ahora que comenzaron a publicarse las primeras críticas de Coyote vs. Acme, la película protagonizada por Wile E. Coyote está recibiendo comentarios positivos por su humor, su historia y la manera en que recupera a los Looney Tunes.

Coyote vs. Acme recupera a uno de los personajes más conocidos de los Looney Tunes. IMDb

¿Qué dicen las primeras críticas de Coyote vs. Acme?

Las primeras reseñas destacan principalmente el regreso del humor de los Looney Tunes y la combinación entre animación y acción real que propone la película.

Varios celebraron que el proyecto finalmente haya podido estrenarse después de estar cerca de desaparecer. La crítica describió la cinta como una historia divertida, conmovedora y con mucho corazón, además de señalar que resulta difícil imaginar que el público pudo haberse quedado sin verla.

También se destacó la capacidad para funcionar como una película familiar dirigida tanto a niños como a adultos. En su reseña incluso la coloca por encima de Space Jam en la manera en que recupera a los personajes clásicos.

Las comparaciones con otras películas que mezclaron personajes animados y actores también han aparecido entre las primeras opiniones, especialmente con ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

Sin embargo, las críticas no son completamente uniformes. Algunos especialistas consideran que la película podría haber llevado todavía más lejos el humor caótico que caracterizó a los cortometrajes originales.

El Coyote regresa a la pantalla en la película Coyote vs. Acme. X @DiscussingFilm

Coyote vs. Acme recupera el humor clásico de los Looney Tunes

La película parte de una situación que cualquier persona familiarizada con Wile E. Coyote y el Correcaminos reconocerá inmediatamente.

Después de pasar años utilizando productos ACME que terminan explotando, rompiéndose o funcionando de una manera completamente diferente a la prometida, el Coyote decide demandar a la compañía.

Para hacerlo contrata a un abogado interpretado por Will Forte, mientras ACME cuenta con su propia defensa encabezada por el personaje de John Cena.

La historia está inspirada en el artículo humorístico Coyote v. Acme, publicado por Ian Frazier en The New Yorker en 1990, que imaginaba las consecuencias legales de todos los accidentes sufridos por el personaje debido a los productos de la compañía.

La película utiliza esa idea para construir una comedia judicial, pero mantiene las persecuciones, accidentes y situaciones absurdas asociadas con los Looney Tunes.

También utiliza el conflicto con ACME para desarrollar una historia alrededor de una gran compañía que intenta defenderse frente a las consecuencias provocadas por sus propios productos.

Coyote vs. Acme apuesta por el humor clásico de los Looney Tunes. X @IGN

¿Qué aspectos de Coyote vs. Acme no convencieron a los críticos?

Aunque la recepción inicial ha sido positiva, Coyote vs. Acme también ha recibido algunas observaciones sobre la manera en que adapta el humor de los personajes.

Owen Gleiberman, de Variety, considera que la película no alcanza el mismo nivel de caos que caracterizaba a los cortometrajes clásicos de los Looney Tunes.

Su crítica señala que la producción utiliza numerosas referencias y elementos reconocibles de la franquicia, pero ofrece una versión más controlada de aquel humor.

Por su parte, DiscussingFilm considera que precisamente el conocimiento de los personajes es uno de los puntos fuertes de la película.

Nicolás Delgadillo destacó que Coyote vs. Acme entiende las características que han permitido a los Looney Tunes mantenerse vigentes durante generaciones. Para el crítico, los chistes, personajes y detalles visuales están conectados con el material original.

La película de Coyote vs. Acme mezcla acción real con personajes animados. X @DiscussingFilm

¿Por qué Warner Bros. canceló Coyote vs. Acme?

La historia detrás de Coyote vs. Acme terminó generando casi tanta atención como la propia película.

Warner Bros. decidió no estrenar el proyecto en 2023, cuando la producción ya se encontraba prácticamente terminada. La compañía buscaba utilizar la película como parte de una estrategia financiera relacionada con una deducción fiscal.

La decisión provocó críticas dentro y fuera de Hollywood, especialmente porque el público no tendría oportunidad de ver una producción que ya había sido realizada.

Además, Coyote vs. Acme no fue el único proyecto que atravesó una situación similar durante la reestructuración de Warner Bros. Discovery. Batgirl y Scoob! Holiday Haunt también fueron archivadas pese a encontrarse en etapas avanzadas de producción.

El futuro de la película cambió cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución mundial de Coyote vs. Acme.

La compañía independiente llegó a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para finalmente llevar la producción al público.

El acuerdo permitió recuperar una película que durante años estuvo terminada, pero sin una fecha de estreno.

El reparto de acción real incluye a Will Forte, John Cena y Lana Condor, quienes comparten pantalla con personajes animados de los Looney Tunes.

Las primeras críticas de Coyote vs. Acme destacan su comedia y nostalgia. X @DiscussingFilm

¿Cuándo se estrena Coyote vs. Acme en México?

Después de su cancelación y posterior rescate, Coyote vs. Acme consiguió finalmente un estreno comercial.

La película llegará a México el 27 de agosto de 2026 a todas las salas de cine.