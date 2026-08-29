"No fumen": Verónica Castro usa tanque de oxígeno y su hermano revela qué le ocurre

La aparición de Verónica Castro con un tanque de oxígeno volvió a generar preocupación entre sus seguidores. La actriz fue vista utilizando este apoyo durante la graduación de su hijo Cristian Castro y, como era de esperarse, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Ante las dudas sobre la salud de la primera actriz, su hermano, José Alberto "El Güero" Castro, decidió hablar con la prensa y aclarar qué ocurre con Verónica.

El productor no quiso alimentar las versiones más alarmistas y explicó que su hermana utiliza oxígeno en determinados momentos. También señaló directamente a uno de los hábitos que, según sus palabras, ha afectado su salud.

Es lo malo de fumar. No fumen, por favor, no fumen, dijo El Güero Castro ante los reporteros.

La declaración llamó la atención, sobre todo porque llegó justo cuando nuevamente surgieron preguntas sobre el estado físico de la actriz.

El Güero Castro explica por qué Verónica usa oxígeno

Durante el encuentro con los medios, el hermano de Verónica Castro fue cuestionado sobre las imágenes en las que aparece con el tanque de oxígeno.

Su respuesta fue breve, pero suficiente para aclarar que el dispositivo sí forma parte del cuidado que actualmente necesita la actriz.

Hay momentos en que tiene que estarlo usando el oxígeno, explicó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si la situación era grave, El Güero fue tajante y trató de ponerle freno a las especulaciones.

Verónica Castro y su hermano el Güero Castro.

No, no, no, no es nada grave. Es necesario nada más, aseguró.

De esta manera, el productor dejó claro que, al menos de acuerdo con la información que maneja la familia, el uso de oxígeno no significa que Verónica Castro se encuentre en una situación de emergencia.

Eso sí, sus palabras sobre el cigarro dejaron otro mensaje bastante claro. El Güero Castro relacionó el uso de este apoyo con las consecuencias de fumar y aprovechó la atención de los medios para pedirle a la gente que evite este hábito.

Cristian Castro también se preocupó por su mamá

La presencia de Verónica Castro con oxígeno tampoco pasó desapercibida para su propio hijo. Cristian Castro reconoció que la situación lo tomó por sorpresa y admitió que no sabía exactamente qué le había ocurrido a su mamá durante la ceremonia.

El cantante expresó su preocupación y su intención de conocer más detalles para asegurarse de que todo estuviera bien.

Hasta ahora, la familia ha intentado mantener la situación lejos de las versiones que hablan de un supuesto deterioro grave. Tampoco se ha confirmado públicamente que Verónica Castro padezca EPOC ni que atraviese una enfermedad terminal.

Cristian Castro Foto: Cuartoscuro

Previamente, Fausto Castro había señalado que la actriz se encontraba estable y bajo tratamiento domiciliario, además de realizar rehabilitación.

¿Cuándo fue vista Verónica Castro con el tanque de oxígeno?

Las imágenes que volvieron a encender las alarmas fueron tomadas el 12 de agosto, durante la graduación de Cristian Castro en el Teatro Royal Pedregal.

Verónica acudió como madrina de generación para acompañar a su hijo en un momento importante. Cristian, de 51 años, concluyó sus estudios de bachillerato después de haberlos dejado en su juventud y retomarlos mediante un sistema de educación a distancia.

Durante el evento, la actriz fue captada con un tanque de oxígeno y, según los reportes difundidos, también habría presentado una baja de presión y dificultades para caminar, por lo que se retiró antes de que terminara la ceremonia.

No es la primera vez que Verónica aparece utilizando este tipo de apoyo. En octubre de 2025 también fue fotografiada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una cánula nasal conectada a un tanque portátil y en silla de ruedas.

Verónica Castro Foto: Cuartoscuro

En aquella ocasión, la actriz restó importancia a las imágenes y explicó que utilizaba estos recursos por comodidad.

Ahora, con las nuevas fotografías, las dudas regresaron. Sin embargo, las declaraciones de El Güero Castro apuntan a que el oxígeno forma parte del cuidado que Verónica necesita en determinados momentos y no necesariamente de una crisis de salud.

Mientras continúa su rehabilitación y tratamiento en casa, la familia ha pedido evitar las especulaciones. Y El Güero Castro aprovechó la conversación para dejar una recomendación que no necesitó demasiadas explicaciones: "No fumen".