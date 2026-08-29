"Lo di todo con el corazón": Fátima Bosch conmueve al despedirse de Miss Universe México 2026

La final de Miss Universe México 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Fátima Bosch apareció sobre el escenario después de la pasarela en traje de baño de las 32 participantes. La actual reina mexicana tomó el micrófono y, visiblemente conmovida, se despidió del título que ha llevado durante el último año.

Desde sus primeras palabras quedó claro que no se trataba de una intervención más de la noche. Fátima habló de regresar a casa, de lo que significó representar al país y de un año que, según reconoció, no fue sencillo.

Me encanta volver a estar en casa. Sin duda hoy es un día de muchos sentimientos, expresó la tabasqueña frente al público.

Su voz se quebró por momentos mientras recordaba que todo comenzó precisamente un año atrás, cuando tenía el sueño de convertirse en la mujer que llevaría el nombre de México ante el mundo.

Fátima Bosch recuerda su año como reina de México

Para Fátima Bosch, portar la corona no solo significó participar en concursos y eventos. Durante su mensaje, dejó claro que siempre tuvo presente la responsabilidad de representar a un país entero.

La reina mexicana aseguró que puso todo de su parte durante este periodo y quiso dejarlo muy claro ante quienes siguieron su trayectoria.

Lo di todo con el corazón, quiero que no tengan duda de eso, dijo.

Después reconoció que el último año tuvo momentos complicados, aunque encontró una razón para continuar cada vez que pensaba en México y en la oportunidad de representar al país en los lugares que visitó.

Siempre mi país y saber que los represento a cada rincón que voy es lo que me da fuerza para seguir adelante siempre, señaló.

Fátima Bosch Instagram: Miss Universe

Las palabras de Fátima llegaron en una noche particularmente importante para el certamen, pues mientras ella cerraba su ciclo, las 32 candidatas buscaban convertirse en su sucesora.

Pidió apoyo para la próxima Miss Universe México

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Bosch habló directamente de la mujer que recibirá la corona al final de la competencia.

La mexicana pidió al público recibirla con cariño y respaldarla durante su propio camino como reina.

Sé que la próxima Miss Universo México va a hacer un trabajo increíble, comentó antes de lanzar una petición; cuando llegue el momento de colocarle la corona, todos deberán demostrarle su amor.

Fátima cerró su intervención con una frase que resumió el sentimiento que quiso transmitir durante su despedida: "Porque así es México: somos un corazón".

Fátima Bosch

Finalmente, agradeció el apoyo recibido durante este año y se despidió con una frase que terminó por tocar al público: "Fue un honor haber sido parte de sus vidas".

¿Dónde se realiza la final de Miss Universe México 2026?

La final de Miss Universe México 2026 se realiza en Los Cabos, Baja California Sur, específicamente en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas.

La sede no era la prevista originalmente. El certamen había sido anunciado para celebrarse en la Ciudad de México el 22 de agosto, pero posteriormente la organización informó el cambio de fecha y escenario.

La competencia llegó así a uno de los destinos turísticos más conocidos de México, donde las representantes de los 32 estados se enfrentaron en la etapa definitiva.

Durante los días previos, las participantes tuvieron distintas actividades, entre ellas el desfile de Traje Nacional, entrevistas con el jurado y las competencias preliminares en traje de baño y vestido de noche.

¿Dónde ver en vivo Miss Universe México 2026?

Los seguidores del concurso pueden seguir la transmisión de la final a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe, donde se lleva a cabo la cobertura de la gala.

Las redes sociales oficiales de Miss Universe México también mantienen informados a los seguidores con fotografías, videos y actualizaciones de lo que ocurre durante la noche.

Mientras las candidatas esperan conocer quién será la nueva reina mexicana, Fátima Bosch ya vivió uno de los últimos momentos de su reinado. Con lágrimas contenidas y la voz entrecortada, dejó la corona simbólicamente en manos de su sucesora y cerró un año que, como ella misma dijo, llevó con México siempre presente.