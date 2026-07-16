La dolorosa verdad sobre Elsa Aguirre que la familia de María Victoria le oculta para proteger su salud

La partida de Elsa Aguirre, ocurrida el pasado 15 de julio a los 94 años, conmocionó al mundo del espectáculo y marcó el adiós de una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro Mexicano.

Sin embargo, mientras colegas, admiradores y familiares lamentan su fallecimiento, hay una persona muy cercana a ella que todavía desconoce la noticia: María Victoria.

¿Por qué María Victoria aún no sabe que murió Elsa Aguirre?

A sus 99 años, la actriz y cantante continúa siendo una de las últimas grandes leyendas vivas de la época dorada del cine nacional. Precisamente por su edad y con el objetivo de proteger su bienestar emocional, su familia tomó una difícil decisión: no contarle que una de sus amigas de toda la vida falleció.

Los nietos de la actriz revelaron que, a sus 99 años, prefieren mantenerla rodeada de noticias positivas. Captura de pantalla

La revelación fue hecha por sus nietos Emilio, José y Luis durante una entrevista, en la que explicaron que, por ahora, consideran que lo más importante es preservar la tranquilidad de la artista.

Ella no está enterada. La vimos hoy, está muy sana y queremos mantenerla con noticias positivas, porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”, compartieron.

Para la familia, no se trata de ocultarle información sin motivo, sino de evitar un golpe emocional que pudiera afectar su estado de ánimo. Elsa Aguirre ocupó un lugar muy especial en la vida de la actriz, pues ambas compartieron décadas de amistad, experiencias dentro del medio artístico y una época irrepetible en la historia del entretenimiento mexicano.

La entrañable amistad entre María Victoria y Elsa Aguirre

María Victoria y Elsa Aguirre formaron parte de una generación de estrellas que dejaron una huella imborrable en el cine, la televisión y la música. A lo largo de los años coincidieron en numerosos eventos y construyeron una amistad que trascendió las cámaras.

Elsa Aguirre fue una de las amigas más cercanas de María Victoria durante décadas dentro del Cine de Oro Mexicano. IG

De acuerdo con sus nietos, Elsa no era la única figura entrañable para la actriz. También mantenía un enorme cariño por otras leyendas como Silvia Pinal y Tongolele, por lo que recibir noticias relacionadas con la partida de amigas tan cercanas podría resultar especialmente doloroso.

Son personas que quiso muchísimo. Creemos que a esta edad hay noticias que es mejor cuidar”, explicaron.

La muerte de Elsa Aguirre marca la despedida de otra de las grandes estrellas del Cine de Oro Mexicano. IG

La intención de sus familiares es que María Victoria continúe disfrutando de sus días rodeada de recuerdos felices y conversaciones que le permitan revivir los momentos más entrañables de su extraordinaria carrera.

¿Cuál es el estado de salud de María Victoria a sus 99 años?

Pese a su avanzada edad, los nietos de la actriz aseguraron que su estado de salud es favorable y que continúa sorprendiendo por su lucidez.

Pese a su edad, María Victoria se encuentra estable y continúa recordando con cariño a grandes figuras del espectáculo. Mezcalent

Aunque reconocieron que, como ocurre de manera natural a los 99 años, en ocasiones presenta pequeños olvidos, señalaron que disfruta conversar durante horas sobre los artistas con quienes compartió escenarios y foros.

Incluso contaron que recientemente recordaba anécdotas sobre Juan Gabriel y la ocasión en que conoció a Michael Jackson, una experiencia que todavía relata con entusiasmo.

De repente le cuesta un poquito de trabajo algunas cosas, pero está espectacular”, comentaron.

Esa capacidad para mantener vivos los recuerdos es precisamente una de las razones por las que buscan evitarle una noticia que podría afectar su estabilidad emocional.

Quiénes son las últimas divas vivas del Cine de Oro Mexicano

Con la muerte de Elsa Aguirre, la lista de grandes figuras vivas del Cine de Oro Mexicano continúa reduciéndose. Entre las actrices que aún permanecen se encuentran María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas.

María Victoria sigue siendo una de las últimas representantes vivas de la época dorada del cine nacional. IG

María Victoria ocupa un lugar privilegiado dentro de esa generación. Durante décadas desafió los estereotipos de su época al proyectar una imagen sensual y sofisticada que incluso provocó críticas de sectores conservadores.

Producciones como Se solicitan modelos y La criada bien criada la consolidaron como una de las artistas más queridas por el público, mientras que ella siempre defendió que su intención era innovar dentro del espectáculo y ampliar las posibilidades de la expresión artística.

Hoy, más de siete décadas después de iniciar su carrera, continúa siendo un símbolo del entretenimiento mexicano, quien ha sido testigo de una de las épocas más brillantes del espectáculo nacional y que, gracias al cuidado de sus seres queridos, sigue disfrutando de los recuerdos que marcaron su vida.