Annette Bening y Anya Taylor-Joy desafían los estereotipos femeninos en 'Lucky'

Las mujeres ya no tienen que responder a un solo molde en la pantalla. Ésa es la conclusión a la que ha llegado Annette Bening después de más de cuatro décadas de carrera. La actriz estadunidense, quien interpreta a la líder de una organización criminal en Lucky, la nueva miniserie de Apple TV, considera que la industria finalmente está escribiendo personajes femeninos con mayor profundidad, especialmente para las actrices de mayor edad.

Sí. Creo que hoy la escritura para las mujeres es mucho más amplia y nos está permitiendo salir de los estereotipos en los que estuvimos encerradas durante tantos años, tanto en el cine como en la televisión. He tenido la fortuna de interpretar personajes que muestran a las mujeres desde muchas dimensiones, especialmente a las mujeres de mi edad. Hay demasiadas ideas equivocadas sobre cómo somos y me encanta ver que eso finalmente está cambiando gracias a mejores guiones escritos tanto por hombres como por mujeres", afirmó, la actriz conocida por personajes como Carolin Burnham de Belleza americana (1999).

En la serie, Bening da vida a Priscilla, una mujer ligada al crimen organizado cuyo mayor conflicto nace de la relación con su hijo. Para la actriz, ese tipo de personajes resulta atractivo porque no responden a una sola emoción, sino que están construidos a partir de contradicciones.

"Siempre que encuentro una contradicción en un personaje, siento que estoy en un buen lugar para explorarlo. Su hijo, el apego que siente por él y la culpa que carga por lo que vivió cuando era niño son completamente reales. Pero, al mismo tiempo, también está dispuesta a utilizarlo si eso le conviene. ¿Es capaz de explotar a su propio hijo? Sí. ¿Le rompe el corazón cuando algo le sucede? También. Creo que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo", añadió.

Annette Bening Cortesía Apple TV

Lucky adapta la novela homónima de la escritora canadiense Marissa Stapley, publicada en 2021. La historia sigue a una joven estafadora que intenta abandonar el mundo criminal en el que creció, hasta que un golpe fallido la obliga a enfrentar nuevamente el pasado del que buscaba escapar. La producción, creada por Jonathan Tropper para Apple TV, consta de siete episodios y se estrenará el 15 de julio. Además de protagonizarla, Anya Taylor-Joy participa como productora ejecutiva.

Personajes lejos del blanco y el negro

La evolución de los personajes femeninos fue uno de los ejes de la conversación, pero la producción también pretende romper con otra de las convenciones del thriller: la división entre héroes y villanos. Taylor-Joy explicó que, desde el desarrollo de la adaptación, el objetivo fue conservar la esencia del libro mientras profundizaban en la complejidad moral de cada personaje.

Todos nos enamoramos de la novela, pero Jonathan Tropper nos dijo: ‘Amo a estos personajes. Ahora quiero ponerlos en las situaciones más extremas posibles y convertir esto en una experiencia televisiva mucho más intensa’. Ahí entendimos que nos íbamos a alejar un poco del libro. Lo mejor fue que Marissa Stapley apoyó por completo esa decisión, y tener su respaldo nos dio la confianza para construir algo nuevo sin perder la esencia de la historia”, detalló la protagonista de la serie Gambito de Dama

Para la actriz, ese trabajo se reflejará en la forma en que el público se relacionará con los personajes, ya que ninguno está construido desde categorías absolutas de bien o mal.

“Lo que realmente sorprenderá al público es que todos los personajes tienen razones para actuar como lo hacen. Más que dividirlos entre buenos y malos, creo que logramos crear la suficiente ambigüedad para que el espectador realmente dude sobre cómo sentirse respecto a ellos. Si al final la audiencia no sabe exactamente a quién apoyar en todo momento, entonces habremos hecho bien nuestro trabajo".

Timothy Olyphant y Anya Taylor-Joy. Cortesía Apple TV

Con esa propuesta, Lucky busca trasladar a la pantalla el suspenso de la novela de Stapley y, al mismo tiempo, reflejar una tendencia que, para Bening, también está transformando a Hollywood: contar historias protagonizadas por mujeres cuya mayor fortaleza no radica en ser heroínas o villanas, sino en sentirse tan contradictorias como cualquier persona.

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