Cada vez falta menos para que The Hunt for Gollum llegue a los cines y poco a poco comienzan a conocerse más detalles de la película. Y una de las incorporaciones más llamativas es la de Anya Taylor-Joy, quien interpretará a un personaje completamente nuevo dentro del universo de El Señor de los Anillos.

La actriz habló recientemente sobre este proyecto y dejó claro que no se trata de un trabajo cualquiera. Durante una entrevista con Rotten Tomatoes, confesó que desde hace mucho tiempo sentía una conexión especial con el mundo creado por J. R. R. Tolkien, por lo que unirse a la franquicia representa un momento muy importante en su carrera.

Anya Taylor-Joy dice que siempre se sintió como una elfa

Taylor-Joy dará vida a Seren, una elfa que debutará en The Hunt for Gollum cuando la película llegue a los cines en diciembre de 2027.

Al hablar sobre el personaje, la actriz explicó que el papel le resultó muy cercano desde el primer momento.

“Siento que he sido una elfa toda mi vida, así que resulta muy gratificante poder hacerlo como parte de mi trabajo”.

También comentó que siempre ha sido admiradora de El Señor de los Anillos, por lo que formar parte de este universo era algo que imaginó durante muchos años.

Además, aprovechó para hablar de Andy Serkis, quien volverá a interpretar a Gollum y también estará a cargo de la dirección de la película.

“Es una persona maravillosa y un creador muy innovador. Poder formar parte de este mundo es un sueño hecho realidad”.

Anya Taylor-Joy confiesa por qué su papel en The Hunt for Gollum es el más especial de su carrera IG anyataylorjoy

¿De qué tratará The Hunt for Gollum?

La película contará una historia situada entre los acontecimientos de El Hobbit y La Comunidad del Anillo, explorando uno de los momentos que solo habían sido mencionados en los libros y en las películas originales.

La trama seguirá a Gandalf y Aragorn, quienes intentarán encontrar a Gollum antes de que otros personajes descubran la información que guarda sobre el Anillo Único.

Mientras avanza esa búsqueda, aparecerán nuevos personajes, entre ellos Seren, interpretada por Anya Taylor-Joy, quien tendrá un papel importante dentro de la historia.

Por su parte, Andy Serkis aseguró hace algunos meses que regresar a Gollum fue algo muy natural para él.

El actor explicó que nunca sintió que realmente hubiera dejado atrás al personaje y que volver a interpretarlo fue una experiencia que esperaba desde hacía tiempo.

Anya Taylor-Joy confiesa por qué su papel en The Hunt for Gollum es el más especial de su carrera IMDb

Una película con varios regresos esperados

Además de Andy Serkis, la nueva producción reunirá nuevamente a varios actores ligados a la saga.

Ian McKellen volverá como Gandalf, mientras que Elijah Wood retomará el papel de Frodo Bolsón. También está confirmado el regreso de Lee Pace como Thranduil.

Entre las novedades destaca Jamie Dornan, quien interpretará una nueva versión de Aragorn, además de las incorporaciones de Kate Winslet, Leo Woodall y Anya Taylor-Joy, quienes debutarán en la Tierra Media con personajes inéditos.

Mientras espera el estreno de esta película, Taylor-Joy continúa sumando proyectos importantes. En los últimos años protagonizó Furiosa: A Mad Max Saga, dio voz a la Princesa Peach en las películas animadas de Super Mario y ya tiene confirmada su participación en Dune: Part Three y en la serie Lucky.

Con un estreno previsto para el 17 de diciembre de 2027, The Hunt for Gollum será una nueva oportunidad para volver a la Tierra Media, ahora con una historia que ampliará el universo de El Señor de los Anillos y con Anya Taylor-Joy como una de sus principales incorporaciones.