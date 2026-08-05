¿Adiós a 'The Killers'? Brandon Flowers habla de su futuro en la música

Los seguidores de The Killers recibieron una noticia que encendió las alarmas. Brandon Flowers, vocalista de la banda, reconoció que en los últimos meses ha pensado seriamente en cuánto tiempo más quiere seguir dedicándose a la música.

La confesión llegó durante una entrevista con The Times, realizada con motivo del próximo lanzamiento de Thrasher, su tercer disco como solista, que verá la luz el 21 de agosto. Aunque en ningún momento anunció el final de The Killers ni confirmó un retiro definitivo, sí dejó claro que está viviendo un momento de cuestionamientos personales.

El cantante explicó que ha comenzado a preguntarse qué lugar ocupa la música en su vida y si desea mantener el mismo ritmo que ha llevado durante más de dos décadas.

Mi padre va a ventas de garaje, compra marcos para pintarlos y nunca ha tenido mucho dinero. Aun así, creo que es más feliz que yo, comentó al reflexionar sobre cómo ha cambiado su forma de ver el éxito y la felicidad.

Las giras ya no son tan sencillas como antes

Otro de los temas que abordó fue el desgaste físico que implica salir de gira constantemente. Flowers confesó que, prácticamente sin excepción, termina enfermo después de cada serie de conciertos.

Según explicó, ese desgaste lo ha llevado a pensar si realmente quiere continuar con un estilo de vida tan demandante.

Sin embargo, también reconoció que hay algo que siempre termina haciéndolo regresar a los escenarios: la conexión con el público.

Brandon Flowers, vocalista de The Killers

Como ejemplo mencionó a Mick Jagger, quien sigue ofreciendo conciertos a sus más de 80 años. Flowers aseguró que muchas veces se pregunta qué mantiene al líder de The Rolling Stones con esa energía.

La respuesta, cree, está en esos momentos especiales que sólo se viven frente a miles de personas durante un concierto.

Una crisis creativa que ya había afectado a The Killers

No es la primera vez que Brandon Flowers habla de las dudas que enfrenta respecto a su carrera.

En 2023 reveló que atravesaba una crisis creativa mientras trabajaba en un nuevo álbum de The Killers. En aquel momento, la banda ya había lanzado los sencillos "Boy" y "Your Side of Town", producidos por Stuart Price, con la intención de que formaran parte del siguiente disco de estudio.

Flowers explicó entonces que, conforme avanzaba la grabación, sintió que ese material ya no representaba la esencia de The Killers.

Incluso reconoció que, aunque las canciones del grupo siguen llenando estadios alrededor del mundo, él se sentía más satisfecho explorando un sonido más íntimo, como el que desarrolló en Pressure Machine, publicado en 2021.

Finalmente, "Boy", "Your Side of Town" y "Spirit" encontraron su lugar dentro del álbum recopilatorio Rebel Diamonds.Thrasher, un disco con tintes personales

Brandon Flowers

Mientras define cuál será el siguiente capítulo de su carrera, Brandon Flowers se encuentra enfocado en Thrasher, un álbum que mira hacia sus primeros años de vida.

El disco está inspirado en su infancia en Nephi, Utah, y en los viajes que hacía junto a su padre mientras escuchaban a figuras del country como Johnny Cash y Waylon Jennings.

El músico ya presentó los sencillos "Plans" y "Paradise", que sirven como adelanto del proyecto.

La producción se realizó en Nashville bajo la dirección de Shawn Everett y Jonathan Rado. Además, participaron músicos reconocidos como David Rawlings, Bruce Bouton y Charlie McCoy, este último recordado por haber colaborado en varias grabaciones de Bob Dylan.

¿Qué significa esto para The Killers?

Por ahora, los seguidores de la banda pueden estar tranquilos. Brandon Flowers no anunció la separación de The Killers ni confirmó que abandonará la música.

Lo que sí dejó ver es que está atravesando una etapa de reflexión profunda sobre su futuro artístico y el equilibrio entre su vida personal y profesional.

Después del estreno de Thrasher, el cantante iniciará una gira como solista por Reino Unido, Irlanda y Norteamérica, con una presentación programada en el histórico Royal Albert Hall de Londres durante octubre.

Brandon Flowers

Aunque sus declaraciones despertaron dudas sobre el futuro de The Killers, todo apunta a que Flowers simplemente está replanteando el camino que quiere seguir. Por ahora, su prioridad es presentar un álbum muy personal, mientras decide qué vendrá después en una carrera que ha marcado a millones de fanáticos alrededor del mundo.