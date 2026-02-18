Anuncian incentivos fiscales al cine para reactivar la industria y atraer inversión

Los incentivos fiscales destinados a producciones cinematográficas en nuestro país tienen el objetivo de reimpulsar al sector e invitar a la inversión nacional e internacional. Además, estos apoyos serán designados por una comisión de la Secretaría de Cultura y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, celebró la publicación de estos incentivos que darán exenciones de 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a proyectos que tengan hasta un 70 por ciento de proveeduría nacional.

Asimismo, explicó que esta medida ya ha sido aplicada desde hace años en otras partes del mundo, como Colombia o España; esto ha sido una desventaja para México.

Por ello, y en búsqueda de reforzar a la industria cinematográfica mexicana, se trabajó en estos incentivos para “que detonen muchísimo empleo y le den visibilidad al país”.

México siempre ha sido un país con muy buenos creadores y creadoras, no sólo directores o actrices. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues que México retome ese papel que tuvo durante mucho tiempo, de ser una de las locaciones más importantes de la producción en América Latina. Esto no quiere decir que sea regalar un recurso ya que, a partir de traer esta inversión, los efectos multiplicadores en derrama económica y de contratación generan entre 3 y 9 por cada peso que se está dando del incentivo”.

Curiel de Icaza precisó que los incentivos serán ofrecidos para diferentes categorías cinematográficas y distintos procesos de la cadena de producción, “se va a privilegiar que le vaya bien a México, a la industria nacional, y que –evidentemente– tampoco sea una película que venga a desprestigiar al país”.

Para determinar y garantizar la entrega de apoyos, habrá un comité integrado por personal de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Cultura que revisará la pertinencia de las producciones y que garantice su diversificación, “es decir, este incentivo no se va a dar ni a la misma empresa ni a las mismas productoras internacionales; tiene que haber diversidad”.

Tras la publicación de los apoyos fiscales, realizada el lunes, ahora vienen 30 días para diseñar los lineamientos de operación y que contarán con la retroalimentación de la industria cinematográfica nacional.

Habrá una ventanilla en la que anunciaremos cómo será, y será una constante”, auguró la secretaria de Cultura.

Finalmente, Claudia Curiel de Icaza habló sobre la inauguración de la exposición Relatos Modernos en el Museo de Arte Moderno aquí en la capital mexicana, “la colección Gelman que hace 20 años no está en México”.

Es una colección de las más importantes de arte moderno mexicano. Tiene diez Fridas, Diego Rivera, Siqueiros, Graciela Iturbide; fotografías, en fin.

Es una colección privada con vocación pública muy relevante, es parte del acervo nacional que hace 20 años que no se podía ver y que de verdad es espectacular lo que van a encontrar ahí”, finalizó.

