¿Antonio Banderas en bancarrota? El actor responde sobre supuesta crisis económica

El actor español Antonio Banderas hizo frente a la polémica que lo tiene en tendencia en los últimos días, debido a una presunta crisis económica que atraviesa.

Los rumores sobre la supuesta bancarrota de Antonio Banderas surgieron después de que varios medios españoles reportaran que su proyecto cultural, el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, estaría registrando pérdidas. A partir de ello, comenzaron las especulaciones de la presunta ‘ruina’ financiera del actor y productor.

¿Antonio Banderas en bacarrota?

Antonio Banderas habla sobre su supuesta crisis económica. Especial

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde el actor publicó un comunicado en donde reconoció que normalmente evita entrar en controversia o aclarar rumores, pero en esta ocasión decidió pronunciarse debido al alcance que tomó la información sobre su supuesta crisis económica.

El actor aseguró que no está en ruina y que el proyecto de Teatro del Soho CaixaBank tiene un objetivo más allá de lo económico.

La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así. El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema”.

Banderas afirmó que si hubiera querido ganar dinero habría sido muy fácil, pero prefirió hacer producciones grandes en donde ha dado trabajo a cientos de personas y está disfrutado como no lo había hecho en toda su carrera.

La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones”.

El también productor señaló que el Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público.

Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados”.

En tanto, enfatizó que no está arruinado y, al contrario, está a tope y feliz.

Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!

Reacciones a desmentido de ruina de Banderas

Usuarios de redes sociales no dudaron en externar su apoyo al actor español y entre los comentarios se lee:

Para usted querido, solo cabe la palabra GRATITUD.

Ojalá un Antonio Banderas en todas las ciudades de España.

No se puede ser más grande y más generoso . La envidia de este país que pudre hasta lo más admirable.

El teatro y el amor por encima de todo. Gracias.

Eres el mejor.

Más “Antonios” es lo que necesitamos en este gran país que es España.

Teatro del Soho CaixaBank en Málaga

Antonio Banderas habla sobre su supuesta crisis económica. Especial

El Teatro del Soho CaixaBank es un recinto cultural ubicado en Málaga, España, impulsado por Antonio Banderas. Fue inaugurado en 2019 tras la remodelación del antiguo Teatro Alameda, con el objetivo de presentar obras de teatro, musicales y espectáculos en la ciudad. El proyecto fue financiado principalmente por el actor y funciona como una empresa privada enfocada en actividades culturales.

El teatro se ha especializado en musicales y producciones escénicas. Entre sus obras más conocidas están A Chorus Line, Company y Godspell. Además de las funciones, el recinto realiza talleres y actividades relacionadas con formación artística y producción teatral.

En los últimos meses, el teatro ha estado en el centro de atención por reportes sobre pérdidas económicas en sus operaciones, aunque esto dio un giro luego de la aclaración de Antonio Banderas quien señaló que el proyecto fue creado como una apuesta cultural y no como un negocio para obtener grandes ganancias.

*mvg*