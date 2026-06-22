Durante meses, Anne Hathaway recorrió distintos países para promocionar sus nuevos proyectos; asistió a premieres, sesiones fotográficas y eventos de moda. Nada hacía pensar que, al mismo tiempo, estaba atravesando una nueva etapa personal lejos de los reflectores.

La actriz confirmó recientemente que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. Sin embargo, más allá de la noticia del embarazo, hubo un detalle que llamó la atención y es que logró mantenerlo en privado durante buena parte del año pese a la intensa exposición mediática que acompañó la promoción de El diablo viste a la moda 2.

La propia actriz explicó después qué la llevó a guardar silencio durante tanto tiempo y por qué decidió revelar la noticia cuando lo hizo.

Anne Hathaway prefirió anunciar su embarazo en sus propios términos

La actriz explicó que la decisión no estuvo relacionada con ocultar permanentemente el embarazo, sino con el deseo de compartir la noticia cuando se sintiera preparada.

En declaraciones retomadas por People, Hathaway contó que comenzó a notar que algunas personas ya estaban tomando fotografías y especulando sobre los cambios en su apariencia física.

Fue entonces cuando decidió hablarlo con Adam Shulman y tomar una decisión antes de que la información circulara por otros medios.

Según explicó, prefirió compartir la noticia personalmente a través de sus redes sociales, en lugar de que la conversación surgiera a partir de fotografías tomadas sin su consentimiento o rumores publicados por terceros.

Anne Hathaway rompe el silencio sobre por qué decidió ocultar su embarazo Captura de Pantalla

El vestuario jugó un papel importante

Tras conocerse el embarazo, varios medios revisaron las apariciones públicas de la actriz durante los últimos meses y encontraron un patrón evidente.

Durante la gira promocional de El diablo viste a la moda 2, Hathaway apostó por prendas de cortes amplios, siluetas fluidas y diseños estructurados que ayudaban a disimular los cambios físicos propios del embarazo.

En Ciudad de México apareció con un conjunto negro de Schiaparelli y más tarde utilizó un vestido amplio de Stella McCartney. Semanas después también lució diseños de Valentino, Balenciaga, Susan Fang y Versace con características similares.

La elección de vestuario permitió que el embarazo pasara desapercibido incluso durante eventos con cientos de fotógrafos.

No fue sino hasta finales de mayo, durante el desfile Louis Vuitton Cruise 2027, cuando algunos asistentes comenzaron a notar una ligera pancita y surgieron las primeras especulaciones.

Anne Hathaway rompe el silencio sobre por qué decidió ocultar su embarazo IG annehathaway

Un embarazo en medio del momento más activo de su carrera

La noticia también llamó la atención por el momento profesional que atraviesa la actriz.

Además de la promoción de El diablo viste a la moda 2, Hathaway viene de participar en varios proyectos consecutivos y mantiene una agenda especialmente intensa para 2026.

Entre sus próximos estrenos figura The Odyssey, la nueva película de Christopher Nolan, además de producciones como The End of Oak Street y Verity.

Personas cercanas a la industria describieron recientemente este periodo como uno de los más importantes de su trayectoria. Una fuente citada por People incluso aseguró que la actriz está viviendo uno de los mejores años de su carrera.

Eso ayuda a entender por qué muchos espectadores no sospecharon del embarazo. Mientras surgían rumores aislados, la atención pública seguía centrada en sus películas, sus apariciones en alfombras rojas y la expectativa alrededor de sus próximos estrenos.