Anne Hathaway embarazada: Así luce la actriz en la espera de su tercer hijo

La familia de Anne Hathaway está creciendo. La ganadora del Oscar sorprendió a sus seguidores al confirmar que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, una noticia que llega en uno de los momentos más sólidos tanto de su vida personal como de su carrera.

Así confirmó Anne Hathaway su embarazo

A sus 43 años, la protagonista de El diablo viste a la moda compartió la feliz noticia con un emotivo video en redes sociales, donde mostró por primera vez su pancita de embarazo.

Anne Hathaway confirmó que espera a su tercer hijo con Adam Shulman. IG

La actriz publicó un breve clip en Instagram acompañado de la canción Baby I'm Yours, de Barbara Lewis. Vestida de blanco y con una gran sonrisa, comenzó el video cubriendo su vientre con los brazos y, segundos después, los apartó para revelar su embarazo antes de salir corriendo del encuadre. Junto a las imágenes escribió un sencillo pero emotivo mensaje: “Baby, soy tuya”.

¿Cuántos hijos tiene Anne Hathaway?

Con este anuncio, Hathaway y Adam Shulman se preparan para convertirse en padres de tres hijos. La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, ya tiene dos niños: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes ahora esperan con ilusión la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La pareja ya es padre de Jonathan y Jack, de 10 y 6 años. Grosbygroup

La actriz ha dejado claro en numerosas ocasiones que la maternidad transformó por completo su manera de entender la vida. En entrevistas anteriores reconoció que convertirse en madre cambió sus prioridades y la hizo sentirse completamente realizada.

No me sentí completamente integrada hasta que fui madre", confesó hace algunos años, al explicar que esa experiencia la impulsó a ser más honesta consigo misma y con las personas que la rodean.

Hathaway también ha sido abierta sobre las dificultades que enfrentó para formar su familia. Cuando anunció su segundo embarazo habló públicamente sobre los problemas de fertilidad que vivió y, posteriormente, reveló que sufrió un aborto espontáneo antes del nacimiento de sus hijos, motivo por el que ha mostrado empatía hacia otras mujeres que atraviesan procesos similares.

Los rumores de embarazo de Anne Hathaway

Antes de que decidiera compartir la noticia, Hathaway fue captada durante unas vacaciones familiares en Saint-Tropez, en la Riviera Francesa. La actriz fue vista disfrutando del verano con su esposo, sus hijos y un grupo de amigos cercanos, luciendo un bikini y prendas ligeras que dejaban ver su ya evidente pancita de embarazo.

Lejos de los reflectores de las alfombras rojas, Anne se mostró relajada y sonriente mientras compartía tiempo con su familia en la playa, confirmando que atraviesa una etapa especialmente feliz.

Los siguientes proyectos de Anne Hathaway

Semanas antes del anuncio oficial, la actriz ya había hablado sobre el gran momento que vive durante una entrevista para la edición de verano de Elle. Aunque entonces no reveló que estaba embarazada, sí confesó sentirse plenamente satisfecha con el equilibrio que ha encontrado entre su vida profesional y personal.

La actriz también compartió sus secretos de bienestar, estilo y cuidado personal. IG

Según explicó, sus hijos atraviesan una etapa en la que disfrutan enormemente pasar tiempo junto a ella y su esposo, algo que ambos valoran profundamente.

Adam y yo lo estamos disfrutando al máximo", comentó la actriz entre risas, asegurando que toda la familia está viviendo un momento muy especial.

Además, explicó que actualmente reside en la ciudad donde siempre soñó vivir y que su carrera continúa ofreciendo proyectos que la entusiasman, por lo que siente que atraviesa una de las mejores etapas de su vida.

Mientras disfruta de esta nueva maternidad, Hathaway también vive un periodo de intensa actividad profesional. Próximamente llegará a la pantalla con varios proyectos de gran presupuesto, entre ellos La Odisea, donde interpretará a Penélope, además de Verity, El final de Oak Street.

Ahora, con la llegada de su tercer bebé, la actriz parece confirmar que vive uno de los capítulos más felices de su historia.