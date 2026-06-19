¿Quién es el esposo de Anne Hathaway con quien espera su tercer hijo?

La actriz estadounidense Anne Hathaway anunció que está embarazada. A sus 43 años espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores ya que el embarazo de Hathaway llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera, tras el éxito de su participación en la película ‘El diablo viste a la moda 2’, que se estrenó en cines el pasado 30 de abril.

Cabe recordar que previo al estreno de dicho filme, Anne estuvo en la Ciudad de México junto a Meryl Streep, con quien visitó distintos lugares como el Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli.

En los eventos se vio a Hathaway muy elegante y estilizada como siempre, sin dar ninguna pista sobre un futuro embarazo, por lo que la noticia, a casi más de tres meses de su gira en la capital, deja boquiabiertos a sus fanáticos.

Anne Hathaway embarazada

Anne Hathaway espera a su tercer hijo. Especial

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la actriz compartió la emocionante noticia de su embarazo.

Hathaway publicó un video en donde se le ve vestida con un conjunto blanco, de crop top y falda larga.

La actriz aparece sonriente, con los brazos cruzados sobre su vientre y, cuando se queda parada, frente a la cámara, deja ver su pancita de embarazo, para luego hacer una expresión muy dulce y alejándose de la toma.

Baby, I’m yours”, escribió junto al video.

¿Quién es el esposo de la actriz?

Anne Hathaway espera a su tercer hijo. Backgrid UK/The Grosby Group

El actor, productor de cine y diseñador de joyería estadounidense Adam Shulman es el esposo de Anne Hathaway.

Nació el 2 de abril de 1981 en Nueva York, Estados Unidos. Estudió Teatro en la Universidad Brown, donde se graduó en 2003. Antes de dedicarse a otros proyectos creativos, tuvo algunas apariciones como actor, entre ellas en la serie American Dreams y en la película The Dukes of Hazzard: The Beginning.

Además de actuar, Shulman se ha desarrollado como productor cinematográfico y participó en la producción de la película Song One, protagonizada por Anne Hathaway. También es diseñador de joyas y es copropietario de la firma James Banks Design, donde trabaja en piezas artesanales.

¿Cómo se conocieron y cuántos hijos tienen?

Anne Hathaway espera a su tercer hijo. Gregory Pace/Shutterstock

Adam Shulman y Anne Hathaway se conocieron en 2008, durante el Festival de Cine de Palm Springs. Después de aproximadamente cuatro años de relación, se casaron el 29 de septiembre de 2012 en una ceremonia privada en Big Sur, California.

La pareja tiene dos hijos:

Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016.

Jack Shulman , nacido en 2019.

A diferencia de muchas parejas de Hollywood, ambos suelen mantener su vida familiar alejada de los reflectores. Shulman rara vez aparece en entrevistas y suele acompañar a Hathaway en eventos importantes sin buscar protagonismo.

Cabe destacar que Hathaway solo ha tenido un esposo: Adam. Antes de él tuvo algunas relaciones sentimentales conocidas, pero ninguna terminó en matrimonio. La más mediática fue con el empresario italiano Raffaello Follieri, con quien mantuvo una relación entre 2004 y 2008. La pareja terminó poco antes de que él fuera condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.

¿Un embarazo a los 43 años es peligroso?

Un embarazo a los 43 años no es ‘automáticamente peligroso’, pero sí se considera de mayor riesgo en comparación con embarazos a edades más jóvenes. Esto no significa que vaya a haber problemas, sino que los médicos suelen vigilarlo con más atención.

A esta edad, uno de los riesgos más comunes es el aborto espontáneo, ya que la calidad y cantidad de óvulos disminuye con el paso del tiempo. También aumenta la probabilidad de condiciones como la hipertensión durante el embarazo, la preeclampsia y la diabetes gestacional, que requieren control médico constante para evitar complicaciones tanto en la madre como en el bebé.

Otro punto importante es que también crece el riesgo de alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, aunque hoy en día existen pruebas prenatales que permiten detectarlas de forma temprana. Además, en embarazos a partir de los 40 años es más frecuente que el parto termine en cesárea o que haya partos prematuros, por lo que el seguimiento médico suele ser más estricto desde el inicio.

Sin embargo, muchas mujeres de más de 40 años tienen embarazos completamente saludables. Factores como el estado general de salud, el control médico temprano, la alimentación y el estilo de vida influyen mucho más en el resultado del embarazo que la edad por sí sola. Por eso, con un buen control prenatal, un embarazo a los 43 puede desarrollarse sin complicaciones importantes.