¿Cuántos hijos tiene Anne Hathaway? Sus nombres y todo lo que no sabías de su familia

Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, una noticia que emocionó a sus seguidores y despertó la curiosidad sobre la vida familiar de una de las estrellas más queridas de Hollywood.

Aunque suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, la protagonista de El diablo viste a la moda ha compartido algunos detalles sobre sus hijos a través de diversas entrevistas.

¿Cómo se llama el hijo mayor de Anne Hathaway?

Con la llegada de este nuevo bebé, la familia de Hathaway pasará de cuatro a cinco integrantes. Hasta ahora, la pareja tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes han crecido prácticamente alejados de las cámaras gracias a la decisión de sus padres de proteger su privacidad.

La actriz ya es madre de Jonathan y Jack junto a Adam Shulman. Grosby

El primer hijo de Anne Hathaway y Adam Shulman nació el 24 de marzo de 2016 y lleva por nombre Jonathan Rosebanks Shulman. Su segundo nombre tiene un significado muy especial para la familia, ya que rinde homenaje tanto a la abuela de la actriz como a la madre de Adam.

La llegada de Jonathan marcó un antes y un después para Hathaway. En distintas entrevistas ha reconocido que convertirse en madre le permitió encontrar un nuevo equilibrio personal y profesional.

¿Cómo se llama el segundo hijo de Anne Hathaway?

Tres años después llegó Jack, el segundo hijo del matrimonio, nacido en noviembre de 2019. Fue durante ese embarazo cuando la actriz decidió compartir un mensaje de apoyo para quienes atraviesan dificultades para concebir.

Hathaway ha mantenido a sus hijos alejados de la exposición pública. Grosby

En aquella publicación explicó que ninguno de sus embarazos había sido un proceso sencillo y envió un mensaje de solidaridad a todas las familias que viven situaciones similares.

Meses después reveló públicamente el nombre del pequeño y contó cómo Jonathan había asumido con entusiasmo su nuevo papel como hermano mayor.

Incluso compartió una divertida anécdota sobre la relación entre ambos, asegurando que, conforme Jack creció, comenzaron a jugar y convivir de manera cada vez más cercana, fortaleciendo un vínculo muy especial.

Los retos que tuvo Anne Hathaway para ser mamá

Sin embargo, el camino hasta ese momento no fue sencillo. La actriz reveló años después que antes del nacimiento de su primogénito sufrió un aborto espontáneo mientras protagonizaba la obra Grounded.

Reveló que antes de su primer hijo sufrió un aborto espontáneo. IG

Recordó que atravesó ese difícil proceso mientras debía interpretar cada noche a un personaje embarazado, una experiencia que calificó como especialmente dolorosa.

Con el paso del tiempo, Hathaway ha explicado que aquella vivencia le permitió empatizar con miles de mujeres que enfrentan problemas de fertilidad y hablar del tema con mayor naturalidad.

Así es la vida familiar de Anne Hathaway

A diferencia de muchas celebridades, Anne Hathaway y Adam Shulman han decidido mantener a sus hijos completamente alejados de la exposición pública.

Adam Shulman ha sido un apoyo clave en su vida familiar y profesional. Grosby

La pareja prácticamente nunca publica fotografías donde aparezcan los pequeños y evita compartir detalles sobre su rutina familiar. Para la actriz, esta decisión responde al deseo de que sus hijos puedan construir su propia identidad sin crecer bajo la constante atención mediática.

En diversas entrevistas ha explicado que proteger su infancia es una prioridad y considera que ellos deben tener la libertad de decidir, cuando sean mayores, cuánto desean compartir de su vida.

Por otro lado, Hathaway ha reconocido que la maternidad modificó completamente la forma en que elige sus proyectos. Actualmente acepta únicamente aquellos trabajos que realmente considera especiales, ya que cada rodaje implica pasar tiempo lejos de Jonathan y Jack.

Son la parte más sagrada de mi vida", ha dicho en más de una ocasión al hablar sobre sus hijos.

También ha destacado el papel fundamental de Adam Shulman, con quien está casada desde 2012. La actriz asegura que su esposo ha sido un apoyo constante para equilibrar las exigencias de Hollywood con la vida familiar.

Anne Hathaway revela por qué su hijo piensa que es una bibliotecaria

Aunque Jonathan sabe que su madre trabaja, durante varios años no entendió exactamente cuál era su profesión. Anne Hathaway contó entre risas que, antes de salir a filmar un proyecto, le explicó que debía ausentarse porque iba a trabajar.

La llegada de su tercer bebé marca una nueva etapa para la familia. IG

Su hijo la miró muy serio y le preguntó si trabajaba en una biblioteca. La actriz confesó que nunca entendió de dónde surgió esa idea, pero decidió seguirle el juego y dejar que durante un tiempo creyera que su mamá era bibliotecaria, una profesión que también relacionó con contar historias.

Ahora, con un tercer bebé en camino, Anne Hathaway inicia una nueva etapa que combina uno de los momentos más exitosos de su carrera con la ilusión de volver a convertirse en madre.