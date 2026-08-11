El curioso método con el que Daniel Giménez Cacho memorizó su nuevo monólogo 'Nocturno'

Daniel Giménez Cacho estaba en un momento de mucha introspección, repensando lo que social y culturalmente había aprendido desde pequeño sobre la vulnerabilidad y la masculinidad, sobre el dolor y la represión emocional masculina, cuando cayó en sus manos el libreto de Nocturno, adaptación mexicana de la obra homónima escrita en el 2000 por el estadunidense Adam Rapp. Supuso de inmediato que la vida misma le estaba dando una respuesta sobre lo que estaba experimentando en su cabeza.

“Me pareció una experiencia espectacular de la vida, pues justo estaba en esa revisión y me cae un texto que se trata de pura vulnerabilidad, de un proceso de duelo. Entonces me pareció una coincidencia mágica y dije: ‘¡Hay que hacerlo!’. Es un llamado que llegó hasta mi puerta así, misteriosamente, de que estaba yo en eso. Me llevó a profundizar justo en la vulnerabilidad, en mostrar una serie de heridas, de dolores y justo de mostrarse vulnerable”, contó en entrevista con Excélsior Daniel Giménez Cacho.

Bajo la dirección de Francisco Franco Alba, Giménez Cacho se meterá en la piel de un hombre que en su juventud cometió un homicidio imprudencial del cual no puede huir; a pesar de que se refugia en el arte, la poesía, la literatura y la música, el dolor y la culpa están siempre presentes.

Si bien es cierto que cada persona le dará o encontrará un significado especial en el monólogo que ensayan Francisco Franco y Daniel Giménez Cacho, este último habló de lo que considera son los ejes de la obra.

“Hay varios temas y va a ser interesante ver qué es lo que a la gente le hace eco. Yo creo que hay un tema que es interesante y que es cómo procesar una tragedia, cómo procesar el dolor, la culpa y ver el papel tan sanador que está en el narrar, en contarlo, porque todos estamos tratando de contar nuestra historia. Todos tenemos una historia, pero todavía no se acaba y estamos viendo cuál es el final”, apuntó el actor de 65 años.

Francisco Franco, con quien Giménez Cacho trabajó en la obra Network hace cuatro años, ahondó sobre lo que él encontró en esta pieza y lo que le motivó a sumarse a esta puesta en escena producida por Alejandro Gou y Guillermo Wiechers, que tendrá su estreno el 28 de agosto en el Centro Cultural Teatro 2.

Francisco Franco, Daniel Giménez Cacho y Aurelio Palomino. Elizabeth Velázquez

El acto creativo es un acto curativo

“Ya había trabajado otro texto de Adam Rapp que se llama El sonido oculto (The Sound Inside). Admiro muchísimo a Adam Rapp, es un escritor increíble, me gusta muchísimo cómo toca heridas muy profundas de una manera tan poética, cómo juega con las metáforas y cómo puede crear imágenes que realmente provocan emociones muy intensas en el que las está leyendo. ¡Imagínate ahora que las estás escuchando en voz de Daniel!”, contó a Francisco Franco durante la misma charla y continuó:

“Eso fue lo primero que me motivó. Yo tengo un gran amor hacia la literatura y sí creo que el acto creativo es un acto curativo y justamente de eso está hablando también la obra de teatro, que a través de su trabajo encuentra un camino hacia una redención y hacia una luz interior en medio de cualquier cantidad de problemas en la vida. Lo segundo, y lo que indudablemente me hizo correr hacia el texto, obviamente tiene que ver con trabajar una vez más con Daniel, que siempre es un privilegio y un placer”, apuntó Franco.

La confianza fue vital

Junto a Aurelio Palomino, diseñador de escenografía e iluminación, Daniel Giménez Cacho y Francisco Franco recibieron al Periódico de la Vida Nacional en el teatro en el que minutos antes a esta entrevista estaban ensayando el monólogo, justo en un área en la que se apreciaba una especie de prado en el que se llevará a cabo la puesta en escena que promete ser bastante apasionada y visceral.

La complicidad entre Franco y Giménez Cacho es evidente, y entre ambos se percibe un respeto y un cariño muy especial que han fomentado a lo largo de los años. Por tal motivo se les preguntó cómo es que hoy se vuelven a encontrar tras haber trabajado en distintos momentos de sus vidas.

Daniel Giménez Cacho Elizabeth Velázquez

“Yo diría que esto es un asunto de cariño. Nos volvemos a encontrar y el cariño es una de nuestras herramientas, el amor que nos tenemos es una divina herramienta para trabajar, es una de las cosas que a mí más me estimula. En esta obra, como yo estoy solo ahí en el escenario al ser un monólogo, necesito tener mucha confianza con el director y Francisco es alguien al que le tengo mucha confianza y mucho cariño”, apuntó el actor.

Por su parte, el también director de Tercera llamada, Papá soltero y Doc contó algo distinto que percibió en Daniel y que antes no tenía.

“En la primera parte de todo lo que dijo Daniel estoy totalmente de acuerdo, pues todo tiene que ver con la felicidad que nos da pasar tanto tiempo haciendo lo que los dos amamos tanto. No obstante, yo sí encuentro ahora en Daniel a un actor igual de fuerte, igual de potente, igual de imaginativo, de creativo, de generoso que siempre, pero sí desde un lugar mucho más sereno, mucho más reposado, sin perder esa locura que siempre ha tenido Daniel”, contó el también director de Quemar las naves.

La bañera

Con 40 años de carrera artística, 12 nominaciones al Premio Ariel, de las cuales ha ganado la mitad, uno se pregunta cómo estudia un monólogo uno de los hombres que es considerado por el público como uno de los mejores actores de México.

“Yo me meto a una tina que tengo. Me meto en el agua caliente, tengo un atril que yo construí y lo pongo en la bañera, de un lado pongo una tetera y me pongo el texto de frente. Cierro la puerta para concentrarme y lo que hago es tratar de memorizar sin intención, lo más que pueda. Yo aprendí así, así me he educado, sin nada, para que eso esté completamente automático en tu mente y no gastar energía en preguntarte qué sigue. Eso es lo que hago para ya después estar ahí en los ensayos y que venga como deba venir”, compartió Giménez Cacho.

Adaptarse o morir

El equipo de producción, junto a Franco y Giménez Cacho, comenzó a trabajar en Nocturno desde noviembre del año pasado; sin embargo, debido a las apretadas agendas de ambos, tuvieron que ir posponiendo los ensayos y por ende el estreno de la obra. Debido a una serie de cambios, como el tener que mudar la obra de un teatro pequeño a uno más grande, la producción se enfrentó a algo que no estaba contemplado.

“Cuando llegamos a este teatro la primera dificultad fue cómo meter esta experiencia que pretende ser muy inmersiva, muy cercana al público, en este formato que es tan grande. Entonces, el principal reto fue adaptar el foro: tuvimos que quitar toda la boca de escena para poder prolongar el escenario hacia el público. Esto modifica completamente la estructura del teatro y pues bueno, teníamos que mantener ciertos ejes, ciertas características que ya teníamos en la otra propuesta, pero adaptadas a ésta”, contó Aurelio Palomino.