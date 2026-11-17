Anne Hathaway se convirtió en mamá por tercera vez junto a su esposo, el actor y diseñador de joyas Adam Shulman y es que fue fotografiada mientras paseaba por las calles de Nueva York con un bebé recién nacido en brazos.

La actriz de 44 años apareció sonriente durante su recorrido por la ciudad, en lo que representa su primera aparición pública con el pequeño, después de haber anunciado su embarazo en junio de este año.

De acuerdo con TMZ, Hathaway caminaba acompañada de una amiga, con quien conversó y compartió algunas risas mientras llevaba al bebé sujeto a su pecho mediante un portabebés.

La llegada del nuevo integrante amplía la familia que la ganadora del Oscar ha formado con Shulman, con quien también tiene dos hijos, Jonathan y Jack.

Así fue la primera aparición de Anne Hathaway con su tercer bebé

Las imágenes obtenidas por TMZ muestran a Anne Hathaway disfrutando de un paseo por Nueva York, mientras sostenía a su bebé en un portabebés de color café.

Para la salida, la actriz eligió un atuendo cómodo compuesto por pantalones blancos, un cárdigan morado y un abrigo largo gris. También llevaba una gorra café y lentes de sol. Durante el recorrido, Hathaway fue vista conversando y riendo con su acompañante, quien incluso se detuvo para tomarle algunas fotografías.

Hasta el momento, la actriz no ha revelado públicamente el nombre ni el sexo de su tercer bebé, y tampoco se conoce la fecha exacta de su nacimiento.

Aunque varios medios estadounidenses ya informan sobre la llegada del pequeño, Hathaway y Shulman todavía no han compartido un anuncio formal del nacimiento mediante sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tienen Anne Hathaway y Adam Shulman?

Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en septiembre de 2012, después de varios años de relación, y desde entonces han procurado mantener gran parte de su vida familiar fuera de los reflectores.

La pareja recibió a su primer hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, en marzo de 2016. Tres años después, en noviembre de 2019, nació Jack, su segundo hijo y en junio de 2026, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba a su tercer bebé, en un video compartido en Instagram

En la grabación, la actriz aparecía con un conjunto blanco que dejaba ver su embarazo, mientras sonaba de fondo la canción Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis.

Anne Hathaway había hablado sobre su tercer embarazo

Durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers, realizada en julio de 2026, Anne Hathaway compartió su emoción por la llegada de otro integrante a su familia.

La actriz reconoció que tanto ella como su esposo estaban sorprendidos por el embarazo, pues no tenían grandes expectativas de volver a concebir un bebé.

En otras entrevistas, la protagonista de Los miserables ha hablado abiertamente sobre las dificultades reproductivas que experimentó antes de sus embarazos, un tema que decidió compartir para acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Durante los últimos meses, la actriz mantuvo una intensa agenda profesional, con actividades promocionales de películas como El diablo viste a la moda 2, La Odisea y Verity.

bgpa