¿Cuánto dinero ha costado a Hollywood ‘rescatar’ a Matt Damon en sus películas?

Dentro de la cultura pop del cine, existe un chiste recurrente entre los expertos: Matt Damon y sus personajes que necesitan volver a casa. ¿Cuánto dinero le ha costado a Hollywood ‘rescatar’ a Matt Damon en sus películas?

Con el próximo estreno de La Odisea, la broma adquirió un nuevo significado, ya que Odiseo vuelve a encajar en el molde. El actor norteamericano se encuentra de nuevo en un escenario inhóspito y peligroso (aunque esta vez, no en el espacio).

La trama, que sigue los pasos del héroe atrapado en un accidentado y eterno viaje marítimo tras la caída de Troya, no hace más que reavivar la llama de la conversación en torno a la misma interrogante que ha obsesionado a miles de cinéfilos a lo largo del tiempo: ¿cuánto dinero le ha costado exactamente a los estudios cinematográficos financiar las misiones destinadas a rescatar o retornar a Matt Damon?

¿Cuánto dinero ha gastado Hollywood en ‘rescatar’ a Matt Damon? IMDb

El origen del mito del ‘rescate’ de Matt Damon en el cine

Todo comenzó cuando Matt Damon protagonizó Salvando al soldado Ryan, donde asumió el rol de James Francis Ryan, un soldado de infantería estadounidense cuyo trágico pecado era haberse convertido en el último descendiente varón con vida de una familia que ya había sacrificado todo en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial.

Un pelotón entero de soldados experimentados, liderados por Tom Hanks en el papel del capitán Miller, tenían el único propósito de adentrarse en territorio enemigo para localizar y extraer con vida a un solo hombre.

Perdido en el espacio

En el 2014, Damon fue parte de la película Interstellar de Christopher Nolan, donde los protagonistas cruzan n agujero de gusano con el objetivo de responder a las señales de auxilio de la expedición liderada por el doctor Mann, interpretado por Matt Damon.

En un giro de la trama, la misión descubrió que el científico no era el héroe abnegado que esperaban, sino un hombre desesperado que alteró los datos ambientales solo para asegurar que alguien viajara a rescatarlo de su inhabitable prisión de hielo.

¿Cuánto dinero ha gastado Hollywood en ‘rescatar’ a Matt Damon? IMDb

Sin embargo, el meme escaló en 2015 con la película Misión Rescate (The Martian), una adaptación cinematográfica comandada por el realizador Ridley Scott. En esta cinta, Matt Damon encarna a Mark Watney, un botánico espacial que es abandonado accidentalmente por su tripulación en la superficie desértica de Marte tras una brutal tormenta que lo dejó incomunicado y presumiblemente muerto.

Esta película nos regaló una de las misiones de salvamento más complejas, fascinantes y científicas jamás proyectadas en el celuloide. La trama escaló de manera formidable hasta involucrar los esfuerzos coordinados de toda la comunidad científica internacional, agencias gubernamentales como la NASA y un equipo de astronautas dispuestos a desafiar las leyes de la física para rescatar al superviviente.

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La Odisea: otro rescate de Matt Damon

El capítulo más reciente de esta prolongada saga de retornos difíciles de Matt Damon se consolida con el estreno de La Odisea, la producción cinematográfica de Christopher Nolan.

En la película, nadie está armando un equipo especial en la Tierra para ir en su búsqueda, ni existen tripulaciones espaciales; el peso de la supervivencia recae sobre sus propios hombros.

El héroe mitológico debe enfrentarse en completa soledad a la furia implacable de deidades marinas, criaturas monstruosas y tentaciones místicas a lo largo de una travesía de diez años si es que desea volver a pisar el suelo de Ítaca para reencontrarse con Penélope, interpretada por Anne Hathaway.

¿Cuánto dinero ha gastado Hollywood en ‘rescatar’ a Matt Damon?

En cada una de las cintas protagonizadas por Matt Damon donde el objetivo es traerlo de regreso a casa, Hollywood ha invertido casi 600 millones de dólares en las producciones.

Sin embargo, si hablamos de un gasto ficticio según las diversas tramas; es decir, el costo real que implicaría cada misión de rescate (una extracción en la Segunda Guerra Mundial, así como naves espaciales para Interstellar y Misión Rescate), se estima que Matt Damon le ha costado al mundo aproximadamente 900 millones de dólares para organizar su rescate.