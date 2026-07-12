Andrea Legarreta rechazó una invitación de Luis Miguel; años después se arrepintió por esta razón

Andrea Legarreta reveló hace algunos años una historia poco conocida sobre Luis Miguel. La conductora contó que, cuando apenas comenzaba su carrera en el medio artístico, tuvo la oportunidad de aceptar una invitación del cantante, pero decidió rechazarla porque en ese momento tenía novio. Con el paso del tiempo reconoció que sí llegó a arrepentirse de aquella decisión.

La anécdota fue compartida por la presentadora durante una entrevista en 2018. Ahí recordó cómo ocurrió el encuentro con "El Sol" y explicó que, aunque siempre sintió admiración por él, nunca existió una relación sentimental entre ambos.

Captura de pantalla

¿Por qué Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel?

Durante la conversación, Andrea Legarreta dejó claro que Luis Miguel nunca fue su novio, aunque sí coincidieron en distintos eventos cuando ambos ya formaban parte del mundo del espectáculo.

En uno de esos encuentros, ambos se encontraron en un restaurante de pozole en Acapulco, donde la conductora estaba acompañada por su familia, mientras que el intérprete de Hasta que me olvides llegó con parte de su equipo de seguridad.

Luis Miguel. Especial

"A mí Luis Miguel me fascinaba, o sea, yo desde niña babeaba por Luis Miguel, entonces de pronto coincidimos en ciertos eventos y entonces yo babeaba, pero una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia. Era un restaurante local y él iba como con sus guaruras".

Después de saludar a los padres de Andrea Legarreta, uno de los colaboradores del cantante se acercó a su mesa para hacerle una invitación en nombre de Luis Miguel.

"Entonces él muy lindo, muy decente se paró a saludar a mi familia y tal. Generalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación, yo creo que porque si le dices que no, ya le dijiste al chico y no a él. Entonces llegó muy lindo (el asistente) y dijo: 'es que va a haber una cena en la casa de mi jefe y queremos ver si usted quiere asistir'".

Andrea Legarreta prefirió respetar a su novio

Pese a que era admiradora del cantante, Andrea Legarreta explicó que decidió no asistir a la reunión porque mantenía una relación con Eduardo, un hombre con quien estuvo durante siete años y al que quería mucho en ese momento.

La conductora aseguró que su decisión fue por respeto a su entonces pareja y aclaró que Luis Miguel nunca le hizo una propuesta romántica.

Mezcalent

"Sí me arrepentí (...), perdónenme la vida. Con los años si me arrepentí porque: yo tenía novio, Eduardo, con el que duré 7 años y una vida, entonces yo lo quería mucho y dije: 'por qué voy a ir a cenar, que después quién sabe que' (...), no te digo que me haya propuesto nada para que no se malinterprete, pero entonces dije: 'tengo novio, no, muchas gracias, no puedo'".

¿Por qué Andrea Legarreta dijo que se arrepintió?

Con el paso de los años, la conductora confesó que sí lamentó haber rechazado aquella invitación. La razón fue que la relación con ese novio terminó de una forma dolorosa, pues él le fue infiel.

Andrea Legarreta

"Con los años este novio me puso los cuernos (...), ese novio me hizo mucho daño y me traumó".

Antes de compartir esta historia, Andrea Legarreta también habló sobre su vida amorosa y aseguró que, aunque ha tenido relaciones importantes, en ese momento Erik Rubín había sido el gran amor de su vida.