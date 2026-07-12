No tengo miedo: ¿qué pasó con Miguel y Felipe?; este es el final explicado de la miniserie

No tengo miedo, la miniserie de Netflix que ha causado sensación desde su estreno, deja un final con varias preguntas después de que vemos el rescate de Felipe y un sacrificio que cambia el destino de Miguel, mientras el espectador debe interpretar qué ocurrió con el protagonista después de los últimos minutos.

Desde su estreno, la producción mexicana inspirada en la novela de Niccolò Ammaniti ha llamado la atención por presentar un thriller contado desde la mirada de un niño. En lugar de centrarse únicamente en el secuestro de Felipe, la historia también explora cómo Miguel pierde la inocencia al descubrir que los responsables del crimen son personas muy cercanas a él.

No tengo miedo, serie en Netflix. Especial

¿Qué pasa con Miguel y Felipe al final de No tengo miedo?

Cuando llega el último episodio, Miguel comprende que ya no puede confiar en los adultos para salvar a Felipe. Por esa razón, junto con sus amigos organiza un plan para liberarlo antes de que los secuestradores puedan hacerle daño.

Mientras los niños distraen a los responsables del secuestro, Miguel logra sacar a Felipe del escondite y ambos comienzan a correr con la esperanza de llegar a un lugar seguro. Sin embargo, Rodrigo está convencido de que la única manera de evitar que el crimen salga a la luz es matar al niño secuestrado.

Fátima Molina, como Teresa, y Luis Alberti, como Pino. Cortesía Netflix

En ese momento decide disparar contra Felipe, pero Miguel se interpone para proteger a su amigo y recibe el impacto de la bala. El héroe de la historia arriesga su propia vida para impedir que el secuestro termine en tragedia.

Poco después, Pino intenta detener a Rodrigo cuando comprende las consecuencias de sus actos. Tras el disparo, corre desesperadamente para abrazar a Miguel, mientras un helicóptero aparece en la zona para rescatar a Felipe y poner fin al cautiverio.

¿Miguel muere en el final?

La serie nunca confirma de forma explícita si Miguel sobrevive o fallece después del disparo. Ese detalle queda abierto para que cada espectador saque sus propias conclusiones.

Cortesía Netflix

Aun así, existe un elemento que alimenta la teoría de que logró sobrevivir. Durante los últimos minutos se escucha una narración con la voz de Miguel, lo que puede interpretarse como que él está contando la historia tiempo después de haber vivido esos acontecimientos.

La producción, sin embargo, evita ofrecer una respuesta definitiva porque el objetivo del desenlace no es resolver ese misterio, sino mostrar el sacrificio del protagonista y el precio que tuvo que pagar para salvar a Felipe.

¿Felipe logra ser rescatado?

A diferencia del caso de Miguel, el destino de Felipe sí queda mucho más claro. La llegada del helicóptero de rescate indica que finalmente recupera la libertad y puede reunirse con su familia después del largo secuestro.

Aldo Emiliano Navarro es Miguel en No Tengo Miedo JULIETA HORAK / Netflix

Además, la historia deja entrever que las autoridades descubren a los responsables del crimen. Félix, quien había permanecido involucrado en el cuidado del menor, proporciona información sobre los hombres que participaron en el secuestro, lo que apunta a que varios de ellos terminan enfrentando las consecuencias de sus actos.

¿Qué significa el final de No tengo miedo?

Más allá de revelar quiénes organizaron el secuestro, el desenlace busca demostrar que el verdadero terror no proviene de desconocidos, sino de las decisiones que toman los propios habitantes del pueblo.

La historia también muestra el contraste entre el mundo de los adultos y el de los niños. Mientras los mayores justifican sus acciones por la desesperación económica, Miguel elige hacer lo correcto, incluso cuando eso implica enfrentarse a su propia familia.