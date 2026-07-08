“¿Tú también?”: El problema que Matt Damon le causó a Christopher Nolan en el set de La Odisea

Cuando Christopher Nolan comenzó a preparar La Odisea, sabía que recrear el mundo de la antigua Grecia implicaría cuidar hasta el más mínimo detalle. Lo que no imaginó era que uno de los mayores retos fuera un tatuaje de Matt Damon, el actor encargado de interpretar a Odiseo.

El director contó que el diseño obligó al equipo de maquillaje a trabajar durante horas antes de cada jornada de filmación para mantener intacta la ambientación de la película.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan. AFP

Un detalle moderno que no podía aparecer en La Odisea

Nolan explicó que las películas de época requieren eliminar cualquier elemento que rompa la ilusión de que la historia ocurre siglos atrás. No se trata solo del vestuario o los escenarios; también hay que ocultar relojes, perforaciones y tatuajes.

El director contó que ya esperaba cubrir algunos tatuajes de actores secundarios. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Matt Damon apareció en una prueba de vestuario.

Al quitarse la camisa, el actor dejó al descubierto un tatuaje en uno de sus brazos.

“Pensé: ’¿Tú también?’”, recordó Nolan entre risas al hablar de ese momento.

Christopher Nolan reveló que un tatuaje de Matt Damon complicó parte del trabajo de maquillaje durante el rodaje. IG matt_damon_official

El tatuaje de Matt Damon tiene un significado familiar

Aunque el diseño complicó el trabajo del equipo de maquillaje, Christopher Nolan explicó que el tatuaje tiene un significado muy personal para el actor.

La inscripción reúne los nombres de sus cuatro hijas, Alexia, Isabella, Gia y Stella, además del nombre de su esposa, Luciana.

Según recordó el cineasta, Damon le comentó que nunca imaginó volver a interpretar personajes que mostraran tanto los brazos en pantalla, por lo que pensó que el tatuaje no sería un problema para futuros proyectos.

La respuesta de Nolan fue inmediata: después de verlo convertirse en Odiseo, estaba convencido de que esos papeles todavía formaban parte de su carrera.

Christopher Nolan habla sobre el tatuaje de Matt Damon durante la producción de La Odisea. IG Winterstone

El tatuaje obligó a cambiar la rutina de Matt Damon

Cubrir el tatuaje se convirtió en una tarea diaria durante buena parte del rodaje.

El maquillaje debía soportar largas jornadas de grabación y permanecer intacto pese al calor, la lluvia o el roce del vestuario. Si la cobertura se deterioraba, era necesario retocarla antes de continuar filmando.

Pero ese no fue el único cambio que enfrentó Matt Damon para interpretar al legendario héroe griego.

El propio actor explicó que modificó su rutina durante varios meses. Siguió un plan de entrenamiento, cambió su alimentación y reorganizó su agenda para concentrarse por completo en la película mientras duró la producción.

El actor tuvo que pasar varias horas en maquillaje para ocultar un tatuaje antes de cada jornada de filmación. Reuters

Matt Damon fue la primera opción para interpretar a Odiseo

Christopher Nolan también reveló que, una vez terminado el guion de La Odisea, tuvo claro quién debía interpretar al protagonista.

El director explicó que evita pensar en actores mientras escribe sus historias y prefiere decidir el reparto cuando el libreto ya está terminado.

En ese momento, aseguró, Matt Damon fue el primer nombre que apareció en su lista.

Para Nolan, el actor reúne dos características que consideraba indispensables para el personaje: la capacidad de transmitir cercanía al público y la presencia necesaria para interpretar a uno de los héroes más importantes de la mitología griega.

La Odisea llegará a los cines el 17 de julio y representa una de las producciones más ambiciosas de Christopher Nolan.