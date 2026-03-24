Anime primavera 2026: estrenos de Crunchyroll en abril

¡Prepara el café y despeja tu agenda! Si pensabas que tras los intensos finales de marzo tendrías un respiro, Crunchyroll tiene otros planes para tu tiempo libre. La temporada de abril 2026 llega con una fuerza imparable, trayendo desde el legendario desembarco de Luffy en Elbaph hasta el esperado regreso de mundos oscuros como el de Re:ZERO y la belleza visual de Witch Hat Atelier.

No importa si lo tuyo son las batallas épicas, las intrigas escolares o simplemente buscas una buena historia para desconectar del mundo; este mes la cartelera está diseñada para que no quieras soltar el control remoto. Aquí te detallamos el calendario completo para que no te pierdas ni un solo estreno de esta primavera que promete ser histórica.

Las secuelas que encabezan la temporada de anime

El inicio del mes está marcado por el regreso de títulos que mantienen presencia constante entre la audiencia.

Entre los más destacados se encuentran:

Dorohedoro – Temporada 2 (1 de abril)

– Temporada 2 (1 de abril) Classroom of the Elite – Temporada 4 (1 de abril)

– Temporada 4 (1 de abril) Dr. STONE ( Science Future Parte 3 ) (2 de abril)

( ) (2 de abril) Re:Zero -Starting Life in Another World- – Temporada 4 (8 de abril)

Estas producciones continúan historias que han evolucionado durante varios años y que mantienen comunidades activas a nivel global.

Re Zero se estrenará en abril Especial

Finales de marzo y primeros estrenos

La temporada arranca desde finales de marzo con nuevos títulos que amplían la oferta de géneros.

El 28 de marzo llega Agents of the Four Seasons: Dance of Spring, centrada en la restauración del ciclo natural de las estaciones.

El 31 de marzo debutan:

The Food Diary of Miss Maid , una comedia culinaria

, una comedia culinaria The Strongest Job is Apparently… an Appraiser, con temática isekai

Agents of the Four Seasons: Dance of Spring Especial

Primera semana de abril: fantasía, acción y romance

El 1 de abril concentra varios estrenos y regresos relevantes, además de nuevas temporadas como The Beginning After the End y Reborn as a Vending Machine.

Para el 3 de abril, destacan:

That Time I Got Reincarnated as a Slime – Temporada 4

– Temporada 4 SNOWBALL EARTH, una historia de supervivencia en un planeta congelado

El 4 de abril suma títulos como:

Daemons of the Shadow Realm

NEEDY GIRL OVERDOSE

Welcome to Demon School! Iruma-kun – Temporada 4

– Temporada 4 Ascendance of a Bookworm

Welcome to Demon School Especial

El fin de semana clave: grandes apuestas

Uno de los momentos más relevantes del calendario llega el 5 de abril, con el inicio de un nuevo arco en One Piece, donde la historia se traslada a la región de Elbaph.

Un día después, el 6 de abril, se estrena Witch Hat Atelier, con un episodio doble centrado en la historia de Coco, una aprendiz de magia.

Ese mismo día también llega LIAR GAME, un thriller psicológico basado en juegos de engaño.

One Piece se traslada a Elbaph en esta nueva temporada Especial

Segunda semana de abril: diversidad de historias

La programación continúa con nuevos títulos en distintos géneros:

7 de abril: MARRIAGETOXIN , sobre un asesino que busca pareja

, sobre un asesino que busca pareja 10 de abril: The Drops of God , enfocado en el mundo del vino

, enfocado en el mundo del vino 12 al 14 de abril: Wistoria: Wand and Sword (Temporada 2) y I Want to End This Love Game, comedia romántica

Marriagetoxin Especial

Doblaje y emisiones en curso

Crunchyroll confirmó que varios de los títulos contarán con doblaje en español latino, aunque las fechas específicas se anunciarán posteriormente.

Entre los proyectos que tendrán esta opción destacan:

Re: Zero

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Witch Hat Atelier

Además, series en emisión continua como Detective Conan, Digimon (Digimon Beatbreak) y The Outcast seguirán estrenando episodios semanalmente durante abril.

Una temporada marcada por continuidad y expansión

El calendario de primavera muestra una combinación de franquicias establecidas y nuevas propuestas, con estrenos escalonados que mantienen actividad constante en la plataforma.

La programación de abril posiciona a Crunchyroll como uno de los principales distribuidores de anime en la región, con contenidos que abarcan desde fantasía y acción hasta romance y drama psicológico.

bgpa