Angélica Rivera tendrá bioserie en Netflix; Sofía Castro le dará vida: ¿cuándo se estrenará?

Angélica Rivera regresará a la pantalla con un proyecto muy especial, ya que su vida será contada en una bioserie que llegará a Netflix. La actriz, conocida por su papel de "La Gaviota", compartirá parte de su historia personal y profesional en una producción que ya fue confirmada por la plataforma de streaming.

Durante años, Rivera fue una de las actrices más conocidas de la televisión mexicana gracias a su participación en diferentes telenovelas. Sin embargo, su vida cambió cuando se casó con Enrique Peña Nieto y se convirtió en primera dama de México, una etapa que la mantuvo alejada de la actuación.

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Ahora, su historia llegará al streaming con una producción que promete despertar la curiosidad de quienes siguieron su carrera y de aquellos que quieren conocer más sobre los momentos que marcaron su vida.

Netflix confirma bioserie de Angélica Rivera para 2027

Aunque desde hace tiempo habían surgido rumores sobre la posibilidad de que la actriz contara sus experiencias en una serie, finalmente Netflix dio a conocer información que confirma que el proyecto ya está en marcha.

La noticia fue anunciada por Netflix a través de sus redes sociales, donde compartió que la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera ya comenzó y reveló algunos detalles sobre el proyecto.

Cortesía Netflix

Además, Netflix confirmó que la serie estará a cargo del mismo productor de Luis Miguel, la serie, una de las producciones biográficas que despertó gran interés entre el público por mostrar diferentes momentos de la vida del cantante.

"¡Arranca la producción de la serie autobiográfica de Angélica Rivera! Del mismo productor de ‘Luis Miguel, la serie’ y protagonizada por Sofía Castro, llegará a Netflix en 2027."

De esta manera, quedó confirmado que la bioserie se estrenará en 2027, aunque por ahora no se ha dado a conocer el mes ni el día en el que estará disponible en el catálogo.

Ángelica Rivera

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, dijo Angélica Rivera en un comunicado compartido por Netflix.

De acuerdo con información compartida por Netflix, esta es la sinopsis de la bioserie de la actriz.

La historia íntima de cómo la estrella de televisión más querida de México se convirtió en la Primera Dama, solo para descubrir que el verdadero papel de su vida se convertiría en sobrevivir a la maquinaria del poder.

Sofía Castro interpretará a su mamá, Angélica Rivera, en la bioserie

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del anuncio es que Sofía Castro será la protagonista de la serie, pues tendrá la oportunidad de interpretar a su propia madre.

La actriz es hija de Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, por lo que conoce de cerca diferentes momentos de la vida de la protagonista de Destilando amor.

Cortesía Netflix

“Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera. Me honra que Netflix haya confiado en mí para acompañarla en este proceso y para ayudarla a contar una historia tan íntima y personal que no solo me exige como actriz, sino también como hija. Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía”, dijo la actriz.

¿La bioserie de Angélica Rivera hablará de su matrimonio con Enrique Peña Nieto?

Mucho antes de que Netflix confirmara la producción, en el programa Sale el Sol se había mencionado que Angélica Rivera estaba interesada en contar su historia a través de una serie.

La periodista Ana María Alvarado señaló que, inicialmente, la actriz habría pensado en escribir un libro sobre sus experiencias, pero después habría decidido llevar su historia a la pantalla.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Presidencia

Entre los acontecimientos que se mencionaron como parte de la posible trama se encontraba su matrimonio con Enrique Peña Nieto, con quien estuvo casada durante varios años.

La relación entre ambos fue uno de los temas más comentados en México, especialmente cuando Rivera dejó las telenovelas para asumir su papel como primera dama durante el gobierno de Peña Nieto, de 2012 a 2018.

Su vida personal también despertó interés después de que terminó su matrimonio con el político, por lo que una producción sobre su historia podría abordar algunos de estos acontecimientos.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Diego Simón Sánchez

¿Cómo se llamará la bioserie de Angélica Rivera en Netflix?

Otro de los detalles que todavía genera dudas es el nombre que llevará la producción, pues la plataforma de streaming no ha anunciado un título oficial.

Anteriormente, cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre el proyecto, se mencionó que la bioserie podría llamarse Tulipán.

No obstante, este nombre continúa siendo un rumor, ya que Netflix no lo incluyó en su anuncio ni confirmó que será el título definitivo de la serie.