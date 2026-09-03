“Alistándose para lo que viene”: Michelle Salas rompe el silencio sobre el estado de salud de Luis Miguel

La salud de Luis Miguel ha generado dudas durante los últimos meses, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta cirugía del corazón en Nueva York.

Ahora, Michelle Salas habló sobre su papá y contó cómo se encuentra.

¿Cómo está Luis Miguel de salud?

Michelle Salas fue cuestionada sobre la salud de Luis Miguel durante una visita a Monterrey, donde acudió como invitada a un evento de Tiffany.

Aunque no suele hablar mucho sobre su papá durante sus entrevistas, esta vez respondió y aseguró que el cantante se encuentra bien.

“Todo perfecto. Está superbién. Descansando. A gusto. De verdad, superbién. Alistándose para lo que viene”, dijo Michelle ante los medios.

La modelo no dio más detalles sobre los planes de su padre ni habló sobre las versiones de una operación que comenzaron a circular meses atrás.

Sus palabras llegan después de varias semanas de rumores sobre la salud del intérprete de “La incondicional”, quien hasta ahora no ha hablado públicamente sobre el tema.

Su equipo tampoco ha confirmado que Luis Miguel haya pasado por una cirugía del corazón.

Michelle Salas habló sobre el estado de salud de Luis Miguel. IG michellesalasb / IG luismiguel

¿Luis Miguel fue operado del corazón?

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel comenzaron entre mayo y junio de 2026, cuando varios medios aseguraron que había sido hospitalizado en Nueva York.

Una de las primeras versiones fue difundida por el conductor Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca, quien aseguró que el cantante había tenido problemas de salud relacionados con el corazón.

Semanas después, medios españoles publicaron que Luis Miguel habría ingresado al Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde supuestamente fue sometido a una cirugía cardíaca.

También se reportó que permaneció varios días bajo observación antes de recibir el alta y continuar su recuperación fuera del hospital.

Sin embargo, Luis Miguel nunca confirmó públicamente esa información y su equipo tampoco ha dado a conocer algún reporte médico sobre una supuesta operación.

Cuando comenzaron a circular las primeras versiones, clubes de fans compartieron un mensaje en el que señalaron que personas cercanas al cantante habían negado los reportes y pidieron no compartir información que no viniera de canales oficiales.

A pesar de eso, las versiones continuaron. En junio, El Gordo y la Flaca aseguró que sus fuentes mantenían la información sobre la hospitalización y habló incluso de dos supuestas intervenciones.

Hasta ahora, el cantante no ha confirmado ninguno de estos reportes.

Luis Miguel ha estado alejado de los escenarios durante 2026. Mezcalent

Luis Miguel reapareció después de los rumores sobre su salud

Mientras circulaban las versiones sobre su estado de salud, Luis Miguel fue visto nuevamente en México a principios de julio.

El cantante llegó a la Ciudad de México en su avión privado y después se trasladó a un hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

Su aparición ocurrió semanas después de los reportes sobre su supuesta hospitalización en Nueva York.

Desde entonces, Luis Miguel se ha mantenido alejado de los medios y no ha dado entrevistas para hablar sobre lo ocurrido.

Ahora, Michelle Salas es una de las pocas personas de su familia que ha hablado sobre cómo se encuentra el cantante.

Además de asegurar que está descansando y “súper bien”, la modelo mencionó que su padre está “alistándose para lo que viene”, aunque no explicó si se refería a nuevos conciertos, música u otro proyecto.

Luis Miguel no ha confirmado los rumores sobre una cirugía cardíaca. Mezcalent

Michelle Salas habla sobre la posibilidad de convertirse en mamá

Durante la misma conversación con los medios, Michelle Salas también fue cuestionada sobre sus planes de convertirse en mamá.

La modelo, quien se casó con el empresario Danilo Díaz Granados en octubre de 2023, reconoció que sí tiene deseos de tener hijos.

Michelle respondió con humor cuando le preguntaron sobre el tema y aseguró que tendrá que “hacer la tarea”, aunque no dijo cuándo le gustaría convertirse en mamá.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel también ha hablado un poco más sobre su familia durante los últimos años.

Su relación con Luis Miguel se ha hecho más visible. El cantante asistió a su boda en Italia en 2023 y desde entonces padre e hija han sido vistos juntos en diferentes ocasiones.