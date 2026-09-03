¿Dónde y cuándo será el homenaje para recordar a Jonathan Meléndez ‘Honas’ de Camilo Séptimo?

Los seguidores de Camilo Séptimo preparan una despedida para Jonathan Meléndez, tecladista y cofundador de la banda que fue asesinado junto con integrantes de su familia.

El encuentro estará abierto para quienes quieran recordar al músico y su carrera.

Jonathan Meléndez fue tecladista y cofundador de Camilo Séptimo. Cuartoscuro

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Jonathan Meléndez?

El homenaje a Jonathan Meléndez, también conocido como Honas, se realizará el próximo domingo 6 de septiembre a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y fue compartida por el periodista Fernando Cruz, quien explicó que la idea es crear un espacio para despedir al músico y recordar su trabajo como parte de Camilo Séptimo.

Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar flores, fotografías y mensajes dedicados a Jonathan Meléndez.

“La idea es reunirnos como fans, compartir su música, llevar flores, fotografías y mensajes, y simplemente estar juntos en este momento tan difícil”, señala la publicación difundida en redes sociales.

El encuentro estará abierto a cualquier seguidor de Camilo Séptimo que quiera asistir. Los organizadores aclararon que no es necesario formar parte de algún grupo de fans o haber participado antes en reuniones de la banda.

“No importa si vienes solo, con amigos o si nunca has participado en algo así. Si su música formó parte de tu vida, este espacio también es para ti”, indica la convocatoria.

También pidieron evitar hablar sobre los detalles de su muerte y dedicar el encuentro a recordar la carrera y música de Honas.

“Hagámoslo desde el cariño, el respeto y lejos del amarillismo. Recordémoslo por su música, su legado y todo lo bonito que nos dejó”, escribió Cruz.

¿Quién era Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como Honas, tenía 38 años y fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, banda mexicana que comenzó en 2013.

Como tecladista, participó en el sonido electrónico que ha caracterizado al grupo desde sus primeros años y estuvo presente durante buena parte de su carrera.

Su trabajo puede escucharse en producciones como Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas. Camilo Séptimo lleva más de una década dentro del synth pop y el rock alternativo mexicano.

Tras confirmarse su muerte, la agrupación publicó un comunicado para despedirse de su compañero y recordar los años que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas”, señaló Camilo Séptimo en el mensaje difundido en sus redes sociales.

La banda también expresó sus condolencias a las familias de las otras víctimas.

Fans de Camilo Séptimo preparan un homenaje para Jonathan Meléndez. IG camiloseptimomx

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez y su familia?

Jonathan Meléndez fue asesinado junto con su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba con la familia.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2026 en un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En el lugar también fue encontrado sin vida el perro de la familia. Un hijo de seis años de la pareja sobrevivió y fue localizado sin lesiones.

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en los hechos.

Diego Sebastián “N” fue identificado como socio de Jonathan Meléndez. Las autoridades continúan con las investigaciones para conocer qué ocurrió y determinar la posible responsabilidad de los detenidos.

Camilo Séptimo también habló sobre la investigación en el comunicado publicado tras la muerte de su compañero.

“Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos”, señaló la agrupación.