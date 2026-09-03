¿Cuál es el estado de salud de Luis de Llano tras ser detenido en CDMX? Revelan su condición física

Mientras que el proceso legal sobre Luis de Llano continúa luego de haber sido trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ‘San Fernando’ en la Ciudad de México, sus cercanos salieron a aclarar el estado de salud en el que se encuentra luego de haber sido detenido por dos órdenes de aprehensión.

El arresto del productor de televisión obedece a una sentencia en firme por daño moral a Sasha Sokol. Las autoridades determinaron que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando ella tenía 14 años mientras que Luis de Llano tenía 39.

Las sentencias obligan al productor a diversas medidas como reparación del daño. Lo primero era ofrecer una disculpa pública dirigida a Sokol, además de publicar la síntesis de la sentencia donde se ratifica su responsabilidad legal así como atender las inasistencias acumuladas en el proceso civil.

Hasta ahora, Luis de Llano no ha acatado las decisiones y, por ello, fue detenido. Dado que no ha cumplido con dos órdenes deberá cumplir una sanción de 30 horas administrativas, 15 horas por cada una.

Reproducir Luis de Llano fue detenido en la CDMX. De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, el productor de televisión no cumplió con la disculpa pública y la publicación de la síntesis.

El estado de salud de Luis de Llano

Luego de que Luis de Llano ingresó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México fue visitado por su abogado, pero también por su hijo mayor, Luis David de Llano, quienes dieron un primer informe del estado de salud del detenido.

Su abogado se mostró un poco inconforme por el procedimiento que realizó el médico legista al ingreso de su cliente, especialmente porque no se siguieron los protocolos y omitieron tomarle la presión, un tema crítico dado su edad al contar con 81 años.

Más allá de eso, su representante legal calificó a su cliente de estable y “en buen estado” de salud.

Por su parte, su hijo dijo que Luis de Llano se encuentra bien “de salud” y también de la parte “emocional”, esto mientras agregó que la familia se encuentra unida para apoyarlo ante estas circunstancias.

Sobre el cumplimiento de las sentencias que, hasta ahora ha dejado pasar, no aclararon el tema.