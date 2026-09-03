Dave Bautista lleva su físico al límite para convertirse en Kratos en ‘God of War’

El actor y exluchador Dave Bautista comenzó una exigente preparación física para convertirse en Kratos, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de videojuegos ‘God of War’. A través de sus redes sociales, el intérprete mostró parte de su entrenamiento y dejó ver los avances que ha conseguido durante las primeras semanas de trabajo.

¿Cuánto tiempo lleva Dave Bautista preparándose para interpretar a Kratos?

Bautista compartió un video grabado en el gimnasio, donde aparece ejercitando sus músculos y presumiendo el resultado de su nueva rutina. El actor explicó que actualmente lleva tres semanas realizando entrenamiento con pesas, aunque todavía tiene por delante aproximadamente dos meses más para alcanzar la condición física que busca para el personaje.

Con un gesto que recordó al temperamental guerrero de la saga, Bautista incluso lanzó un rugido frente a la cámara. Junto al video escribió que se encontraba en su tercera semana de preparación y que aún le quedaban dos meses de trabajo.

La transformación forma parte del proceso previo a su incorporación como protagonista de la adaptación televisiva de ‘God of War’, producción de Prime Video que trasladará a la pantalla la historia de Kratos.

Foto: Instagram Dave Bautista

¿Por qué Dave Bautista reemplazó a Ryan Hurst como Kratos?

El cambio de protagonista se produjo después de que Ryan Hurst, quien originalmente había sido elegido para interpretar al personaje, sufriera una lesión durante las grabaciones. El actor se desgarró el bíceps y tuvo que someterse a una cirugía, situación que habría complicado el calendario de producción.

Ante este escenario, Bautista fue anunciado oficialmente como el nuevo Kratos el pasado 20 de agosto. Debido al cambio de protagonista, las escenas que Hurst ya había filmado deberán realizarse nuevamente con Bautista.

El rodaje comenzó originalmente en Vancouver en febrero y la producción contempla dos temporadas que serán filmadas de manera consecutiva.

Foto: Instagram Dave Bautista

¿Qué historia contará la serie de ‘God of War’?

La adaptación televisiva estará inspirada en los dos videojuegos más recientes de la franquicia, ambientados en la etapa nórdica de la historia de Kratos.

En esta versión, el protagonista deberá enfrentar los desafíos de la paternidad mientras emprende un viaje junto a su hijo Atreus, de diez años, para cumplir el último deseo de Faye, esposa de Kratos y madre del menor: esparcir sus cenizas.

A lo largo de la aventura, padre e hijo tendrán que enfrentarse a distintas amenazas y a poderosas figuras de la mitología nórdica. Mientras Kratos intenta enseñarle a Atreus cómo convertirse en un mejor dios, el joven también tendrá una lección para su padre: aprender a ser un mejor ser humano.

Foto: Instagram Dave Bautista

¿Dave Bautista ya tiene experiencia interpretando personajes musculosos?

La preparación física para Kratos representa un terreno conocido para Bautista, quien durante años construyó una carrera tanto en la lucha libre profesional como en el cine.

El actor fue una de las figuras de la WWE antes de consolidarse en Hollywood, donde alcanzó gran popularidad al interpretar a Drax el Destructor en diferentes producciones de Marvel, entre ellas ‘Guardianes de la Galaxia’ y ‘Los Vengadores’.

Su experiencia como luchador y artista marcial mixto le ha permitido asumir anteriormente papeles que requieren una importante condición física. Ahora, el reto será llevar esa preparación a otro nivel para encarnar a Kratos, un personaje cuya apariencia imponente es una de sus principales características.

Además de ‘God of War’, Bautista tiene entre sus próximos proyectos ‘Road House 2’ y el reinicio de ‘Highlander’.