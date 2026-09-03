Una nueva etapa comienza para Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, quienes sorprendieron a sus seguidores con una noticia que trasciende su carrera musical.

Los artistas anunciaron que serán papás por primera vez y, al mismo tiempo, hicieron pública su relación sentimental. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la agrupación, pues durante años ambos mantuvieron su vida privada lejos de los reflectores.

Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse se convertirán en papás por primera vez IG: @pabloprepre

Melissa Robles y Pablo Preciado anuncian que serán papás

La vocalista de Matisse compartió una serie de fotografías el 2 de septiembre de 2026 mediante su cuenta oficial de Instagram, en las que aparece junto a Pablo Preciado. En las imágenes, ambos utilizan las sombras como recurso visual para mantener cierta intimidad alrededor del anuncio.

En una de las fotografías, Melissa aparece sosteniendo una cámara instantánea, mientras Pablo se encuentra detrás de ella. En otra toma, el músico aparece frente a su pareja y besa su vientre.

Tanto amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, mencionó la cantante en sus fotografías.

La publicación provocó una ola de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y compañeros del medio artístico. Entre las reacciones destacó la de Román Torres, tercer integrante de Matisse, quien expresó su aparente sorpresa ante la noticia: “Kheeee kheeee????????”, indicó el cantante con un tono de humor.

Al ser amigos cercanos, los fans señalaron que Román Torres probablemente ya conocía la noticia.

Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse se convertirán en papás por primera vez IG: @melissa.lrc

Melissa Robles y Pablo Preciado también confirmaron su relación

Además del embarazo, la publicación representó la confirmación pública del romance entre Melissa y Pablo.

Ambos se conocen desde hace más de una década y han compartido buena parte de su trayectoria profesional como integrantes de Matisse. La agrupación comenzó su historia con Pablo Preciado y Román Torres, a quienes posteriormente se sumó Melissa Robles.

Melissa conoció a Pablo y a Román en 2014, después de que los músicos conocieran su trabajo a través de los covers que publicaba en internet. La interpretación de “Fascinación”, de Carlos Rivera, llamó su atención y fue uno de los elementos que llevó a su incorporación a Matisse.

Durante todos estos años, ambos construyeron una relación profesional que los llevó a compartir escenarios, grabaciones y composiciones. Sin embargo, su vínculo sentimental permaneció fuera de la exposición pública, aunque algunos de sus fans hablaban sobre la química entre ambos cantantes.

La noticia del embarazo convirtió aquellos rumores en una confirmación de la relación entre los dos artistas. En este contexto, “El Capi Pérez” también bromeó con la situación en la publicación de Melissa y comentó: “Nomaaaaa, qué chingonería. ¿O sea que sí andan?”.

Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse se convertirán en papás por primera vez IG: @melissa.lrc

¿Cuándo nacerá el bebé de Melissa Robles y Pablo Preciado?

Por ahora, Melissa Robles y Pablo Preciado no han informado una fecha oficial para el nacimiento de su hijo. No obstante, se estima que el bebé podría llegar durante el primer semestre de 2027.

La pareja ha decidido mantener los detalles de esta etapa en privado, como el sexo del bebé y otros aspectos relacionados con el embarazo. Por ahora, únicamente compartieron la noticia de que esperan a su primer hijo.

Sin embargo, los fans esperan más detalles sobre la noticia en “El Matisse de”, proyecto anunciado por Melissa en sus historias, cuyo objetivo es platicar con otras personas de la escena musical.

El primer episodio estará dedicado a la banda y se estrenará este 3 de septiembre a las 2 p.m. De acuerdo con la cantante, el programa traerá “chismecito de Matisse”.

¿Quiénes son Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse?

Melissa Robles y Pablo Preciado forman parte de Matisse junto con Román Torres, agrupación que se consolidó dentro del pop mexicano gracias a sus canciones románticas y a sus colaboraciones con otros artistas.

De acuerdo con la biografía oficial de Matisse, Pablo Preciado y Román Torres ya trabajaban como compositores antes de la formación del grupo. Melissa llegó posteriormente al proyecto después de llamar la atención con sus interpretaciones publicadas en internet.

La agrupación comenzó su trayectoria con “La misma Luna” y posteriormente lanzó el álbum Sube. A lo largo de su carrera, Matisse ha trabajado con figuras como Carlos Rivera, Ha*Ash, Camilo, Reik y Cristian Castro.

Melissa Robles y Pablo Preciado de Matisse se convertirán en papás por primera vez IG: @matisse_mx

En marzo de 2026, Matisse trabajaba en El ayer, producción que incluyó una colaboración con Cristian Castro en la canción “Conmigo sin ti”.

El anuncio del embarazo llega, por lo tanto, en un momento de actividad profesional para los músicos. Mientras Matisse continúa con sus proyectos musicales, Melissa y Pablo comienzan también una nueva etapa en su vida personal con la llegada de su primer hijo juntos.