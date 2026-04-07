Los rumores sobre el regreso de Elijah Wood como Frodo en La caza de Gollum crecieron en los últimos meses, y ahora el propio actor ya reaccionó. Sin confirmar su participación, pero tampoco descartarla, dejó claro que el proyecto aún está en una etapa donde muchas decisiones siguen abiertas.

Durante una charla en el pódcast Happy Sad Confused, Elijah Wood habló por primera vez sobre la posibilidad de volver al universo de El Señor de los Anillos, un tema que mantiene la atención de los fans desde que se anunció la nueva película centrada en Gollum.

Elijah Wood y la posibilidad de volver como Frodo

Cuando le preguntaron directamente sobre su participación en La caza de Gollum, Elijah Wood reconoció que no hay una respuesta definitiva. La incertidumbre es total por ahora, y cualquier decisión dependerá del rumbo creativo que tome la producción.

El actor incluso recurrió al humor para imaginar cómo sería ese regreso, dejando ver que, aunque el tema le resulta cercano, no hay nada concreto sobre su presencia en pantalla.

Elijah Wood revela la única condición para regresar como Frodo en ‘La caza de Gollum’ IG elijahwoodswe

Una historia paralela dentro de El Señor de los Anillos

Uno de los elementos que más subrayó Elijah Wood es que La caza de Gollum funcionará como una historia independiente dentro del mundo de Tolkien. No se trata de una continuación directa, sino de un relato que ampliará el contexto de Gollum.

Esto le permite al proyecto evitar la presión de igualar el impacto de las películas dirigidas por Peter Jackson. En lugar de eso, la nueva cinta se enfoca en explorar fragmentos de los libros que no habían sido desarrollados en el cine.

Para Wood, este enfoque abre la puerta a descubrir nuevos matices del personaje, mostrando aspectos que antes solo se insinuaban.

Elijah Wood revela la única condición para regresar como Frodo en ‘La caza de Gollum’ Captura de pantalla

El equipo original de El Señor de los Anillos vuelve a reunirse

Otro de los puntos que generan expectativa es el regreso del equipo creativo que dio forma a la trilogía original. Figuras clave como Peter Jackson, junto con Fran Walsh y Philippa Boyens, están involucradas en el desarrollo de la película.

A esto se suma la participación de áreas técnicas que fueron fundamentales en el éxito de las primeras entregas, como el diseño de producción, maquillaje y efectos especiales. La empresa Weta Workshop vuelve a encargarse de los efectos físicos, lo que mantiene la identidad visual que marcó a la saga.

Para Elijah Wood, esta continuidad es una señal de que el proyecto busca respetar el universo original mientras explora nuevas historias.

La película estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien retoma su icónico papel como Gollum. Su participación es uno de los pilares del proyecto, ya que ha estado ligado al personaje desde el inicio.

El hecho de que ahora también esté detrás de la cámara añade una nueva dimensión al desarrollo de la historia. Su experiencia con el personaje y su conocimiento del universo de Tolkien lo colocan en una posición clave para guiar esta nueva etapa.

Elijah Wood revela la única condición para regresar como Frodo en ‘La caza de Gollum’ Especial

¿Quiénes se suman al reparto de La caza de Gollum?

La conversación también tocó el tema del elenco. Elijah Wood reconoció que integrar nuevos actores a El Señor de los Anillos implica un reto importante, especialmente por el peso que tienen los personajes originales.

Mencionó que son “botas difíciles de llenar”, al referirse a la posibilidad de que otros intérpretes asuman roles icónicos. Aun así, se mostró abierto a ver cómo nuevas caras pueden aportar frescura a la historia.

También expresó entusiasmo por la llegada de figuras reconocidas, lo que sugiere que el proyecto buscará equilibrar la nostalgia con una propuesta renovada.

Más allá de su posible participación, Elijah Wood dejó claro que el atractivo principal de La caza de Gollum está en su capacidad para expandir el universo de El Señor de los Anillos sin depender completamente de lo ya conocido.

Al tratarse de una historia paralela, la película tiene margen para desarrollar personajes y situaciones desde otro ángulo, algo que podría aportar nuevas capas a un mundo que sigue generando interés décadas después de su llegada al cine.

Por ahora, el regreso de Frodo sigue siendo una incógnita, pero el proyecto ya avanza con una base creativa que busca conectar con los fans de siempre y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas audiencias.