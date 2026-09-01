Andrew Garfield pide un Spider-Man LGBTQ+ en el cine

El actor británico Andrew Garfield retomó un debate que inició en 2013 y aseguró que el universo cinematográfico de Marvel necesita un Spider-Man de la comunidad LGBTQ+. Durante una reciente entrevista con la revista especializada EW, el histrión defendió la idea de explorar la sexualidad de Peter Parker en la pantalla grande.

Trece años atrás, la estrella de 'The Amazing Spider-Man' cuestionó públicamente los motivos que impiden al superhéroe sentir atracción por los hombres. Hoy, el intérprete mantiene firme su postura y califica su iniciativa original como un acto de rebeldía necesario dentro de la industria del entretenimiento.

Andrew Garfield fue el segundo Spider-Man en el cine. Foto: Sony Pictures

En la actualidad, Tom Holland protagoniza las adaptaciones del arácnido y genera millones de dólares en taquilla con proyectos como la recién estrenada 'Brand New Day'. Frente a este panorama comercial, Garfield plantea la urgencia de ofrecer nuevas perspectivas narrativas alejadas del molde tradicional y heterosexual que domina las franquicias de superhéroes.

La franquicia ya exploró la diversidad con el éxito de versiones alternativas en animación. El público aplaudió la llegada de Miles Morales como un héroe afroamericano y puertorriqueño. También aceptó a Spider-Gwen y variaciones cómicas como Spider-Ham. A pesar de estos avances, el Peter Parker de acción real conserva un perfil conservador en sus relaciones románticas.

La universalidad del traje arácnido

Garfield explicó que la magia de Spider-Man radica en el anonimato que otorga la máscara. El histrión detalló que la vestimenta oculta el color de piel, el género y la orientación sexual del portador. Esta característica permite que personas de cualquier rincón del mundo conecten de manera directa con las hazañas del trepamuros.

Andrew Garfield interpretó por última vez a Spider-Man en No Way Home. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

Para el actor, abogar por la diversidad en estas producciones representa un pilar fundamental para medir la empatía de la sociedad. Señaló que rechazar la posibilidad de un protagonista gay o bisexual delata los prejuicios de quienes se oponen a historias más representativas en Hollywood.

El protagonista de 'Tick, Tick... Boom!' manifestó su preferencia por trabajar en entornos creativos que honren a todo tipo de individuos. Consideró que transformar la figura romántica del héroe suma capas de profundidad emocional a una historia que la audiencia ya conoce a la perfección.

Michael B. Jordan como interés amoroso

La propuesta de modificar la orientación de Peter Parker surgió originalmente durante una conversación sobre el personaje de Mary Jane Watson. Garfield sugirió al productor Matt Tolmach la posibilidad de cambiar el género del icónico interés amoroso y presentar a un chico bajo las iniciales de "MJ".

Spider-Man puede explorar un lado LGBTQ+. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

El actor no solo lanzó la idea al aire, sino que propuso un candidato específico para el papel. Michael B. Jordan, reconocido por su trabajo en 'Sinners', 'Creed' y 'Black Panther', figuró como el actor ideal en la mente de Garfield para dar vida a la pareja del trepamuros.

El británico confesó su profunda admiración por el talento y carisma de Jordan. La incorporación del actor estadounidense representaría, en palabras del propio Garfield, una oportunidad perfecta para mostrar una relación de bisexualidad interracial en una de las películas más esperadas por los fanáticos de los cómics.