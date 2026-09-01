Raúl Magaña exhibe en video a mujer que chocó contra su auto en CDMX; lo confrontan en redes

El conductor de televisión y actor de telenovelas, Raúl Magaña, exhibió a través de un video, a una mujer que presuntamente chocó contra su auto en calles de la Ciudad de México (CDMX) y después se habría dado a la fuga.

A través de sus redes sociales, el famoso relató el accidente vial que sufrió en la lateral de Churubusco, en la capital del país; sin embargo, usuarios lo confrontaron al señalarle una versión diferente.

Raúl Magaña relata accidente en CDMX

Raúl Magaña denuncia accidente vial en CDMX. @raulmaganamx

De acuerdo con la versión relatada por el actor, una automovilista le dio un golpe a su auto cuando ambos circulaban por la lateral de avenida Churubusco, una de las vialidades más transitadas en la Ciudad de México.

El famoso grabó a la mujer en video y señaló que estaba muy agresiva, además de que no quiso hablarle a su seguro.

Esta chava le dio un golpe a mi coche, estaba muy agresiva y no quiso hablarle a su seguro jamás”, afirmó.

Sin precisar cuándo ocurrió el accidente vial, Magaña además contó que una patrulla habría pasado por el sitio después del choque, pero en ese momento la mujer se dio a la fuga.

En cuanto pasó una patrulla y le hice señas, se subió a su coche y se dio a la fuga”, sostuvo.

Usuaria confronta al actor en Instagram

Tras la difusión del video, usuarios cuestionaron la versión de Raúl Magaña. Una mujer incluso le reclamó por presuntamente eliminar mensajes en los que lo acusaban de haber actuado de forma distinta durante el incidente.

Por qué eliminas los comentarios donde te están exhibiendo a ti por darte a la fuga”, escribió la usuaria.

La misma mujer indicó que fue el actor quien habría intimidado a la conductora y que, aparentemente, le habría lastimado una mano al subir la ventana de su coche. Sin embargo, eso no se vio en el video de Magaña.

Ante tal acusación directa en contra del famoso, este respondió que tiene videos sobre el momento del incidente.

Tengo el video del incidente, el video de lo agresiva que se puso, el video donde le pido que hable al seguro, el video donde se va dándose a la fuga”, respondió.

En esa línea, el actor agregó que presentaría esos materiales ante las autoridades en su momento.

También advirtió que las publicaciones hechas en su contra podrían tener consecuencias legales, al considerar que se trataría de declaraciones falsas.

Y como han hecho publicaciones se toma como denuncia y caen en falsedad de testimonio y ese es otro delito. Así nomás”, escribió.

Finalmente, la mujer que lo confrontó en Instagram concluyó:

También es delito exhibir a la persona y subir su rostro en el video sin su consentimiento”.

Hasta el momento, ninguna de las dos versiones ha sido acreditada con documentos o videos en la conversación pública mostrada en redes sociales.

¿Qué dice el Código Penal de la CDMX si alguien se fuga tras un choque?

Si ocurre un choque en la Ciudad de México y uno de los conductores se da a la fuga, lo más importante es mantener la calma y evitar perseguirlo, ya que hacerlo podría provocar otro accidente. En su lugar, se recomienda permanecer en un sitio seguro y llamar al 911 para solicitar el apoyo de las autoridades. Si alguna persona resultó lesionada, también es necesario pedir una ambulancia.

Mientras llega la ayuda, es conveniente reunir la mayor cantidad de información posible sobre lo ocurrido. Fotografías y videos de los vehículos, los daños, el lugar del accidente y las condiciones de la vialidad pueden servir como evidencia. Si algún testigo presenció el choque, también es recomendable pedirle sus datos de contacto. En caso de que existan cámaras de seguridad de negocios, viviendas o de la vía pública, sus grabaciones podrían ayudar a identificar al responsable.

Si se logró observar la matrícula, aunque sea parcialmente, o se tienen datos como el color, modelo o características particulares del automóvil, es importante proporcionarlos a las autoridades. Esta información puede facilitar la localización del vehículo y de su propietario.

Las consecuencias para quien abandona el lugar dependen de las circunstancias del accidente. Si únicamente hubo daños materiales, puede existir responsabilidad para reparar los perjuicios ocasionados; sin embargo, cuando hay personas lesionadas o fallecidas, la situación puede adquirir una mayor gravedad y derivar en responsabilidades legales adicionales.

Por ello, aunque el responsable haya escapado, es importante reportar el accidente y dejar constancia de lo sucedido. Contar con evidencia, testigos o datos que permitan identificar el vehículo puede ser determinante para que las autoridades localicen al conductor y para que la persona afectada pueda reclamar los daños correspondientes.