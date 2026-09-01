Nuevo tráiler de Street Fighter revela la trama de Ryu y Ken

Paramount Pictures y Legendary presentaron un nuevo avance de Street Fighter: La Película, donde se deja ver un poco más de la trama que llevará a Ryu y Ken a participar en el peligroso torneo World Warriors y que será la base de la trama de la nueva cinta que llevará a los cines este 2026.

En el nuevo tráiler liberado este martes se muestra como Chun-Li (Callina Liang) busca a Ryu (Andrew Koji) con la intención de advertirle que Ken Masters (Noah Centineo) se ha inscrito al peligroso torneo donde enfrentará especialistas de las artes marciales de todo el mundo.

El nuevo avance ha generado un gran interés dado que Capcom, el estudio creador del videojuego, ha puesto una gran cantidad de esfuerzo buscando que la esencia de Street Fighter se mantenga en la pantalla grande. Para lograrlo los peleadores tendrán sus movimientos icónicos que serán fácilmente identificables por todos los amantes de la franquicia.

¿Cuándo se estrena 'Street Fighter' en México?

La esperada adaptación cinematográfica del célebre videojuego de peleas llegará a las salas de cine en México el próximo 15 de octubre de 2026, debutando un día antes que en las pantallas de Estados Unidos.

Reproducir Así es el nuevo adelanto de la película Street Fighter

Gira internacional: los protagonistas visitarán la CDMX

Como parte de la campaña de promoción global denominada World Warrior Tour, la Ciudad de México fue confirmada como la única parada dentro de Latinoamérica de habla hispana, esto durante un video lanzado el lunes.

El evento contará con la presencia estelar de los actores Noah Centineo, Andrew Koji y Callina Liang, quienes viajarán a la capital del país. Esta gira promocional también abarcará ciudades internacionales como Tokio, Los Ángeles, Nueva York, Londres y Ámsterdam, entre otras ciudades de otras naciones.

Aunque las fechas exactas y la sede oficial en la CDMX se revelarán en los próximos días, la distribución llevará a cabo dinámicas a través de sus canales digitales para que el público pueda obtener accesos a la convivencia con los protagonistas.