¡Se encienden las alarmas en la vecindad! Actriz del Chavo del 8 fue hospitalizada

La preocupación llegó hasta la famosa vecindad de El Chavo del Ocho. Rosita Bouchot, actriz que conquistó a varias generaciones con su personaje de Paty en la serie de Roberto Gómez Bolaños, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra hospitalizada y que este martes 1 de septiembre pasará por una cirugía.

La noticia rápidamente llamó la atención entre los seguidores del programa, sobre todo porque Bouchot es uno de los rostros que forman parte de los recuerdos de quienes crecieron viendo las aventuras de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.

Fue la propia actriz quien decidió contar lo que ocurre a través de sus redes sociales. En una publicación compartió una fotografía desde el hospital y explicó que permanece en observación médica mientras espera el momento de entrar al quirófano.

Aunque hasta ahora no ha explicado qué problema de salud enfrenta ni qué tipo de operación le realizarán, sí quiso enviar un mensaje para evitar que sus seguidores se alarmaran de más.

Rosita Bouchot pide oraciones antes de su cirugía

A través de Instagram, donde cuenta con más de 31 mil seguidores, la actriz dio a conocer que la operación estaba programada para las 2:30 de la tarde de este martes.

Lejos de ocultar la situación, Bouchot habló directamente con quienes la siguen y les pidió acompañarla en este momento con pensamientos positivos y oraciones.

Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer, escribió la actriz.

Sus palabras dejaron claro que, al menos por ahora, se encuentra tranquila y con una actitud positiva frente al procedimiento.

La publicación provocó una ola de mensajes de apoyo. Fans de la actriz aprovecharon el espacio para desearle una pronta recuperación y enviarle buenos deseos antes de su ingreso a cirugía.

Hasta el momento, Rosita Bouchot no ha revelado mayores detalles sobre su estado de salud ni ha explicado cuál será el procedimiento al que se someterá. Por ello, cualquier versión sobre un diagnóstico específico sería únicamente especulación.

.¿Quién es Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a Paty?

Rosita Bouchot tiene una trayectoria de varias décadas en el cine y la televisión mexicana, aunque para muchos espectadores siempre será recordada como Paty, uno de los personajes que apareció en El Chavo del Ocho.

Su participación en la serie de Chespirito la llevó a formar parte de una de las producciones más reconocidas de la televisión mexicana. También tuvo apariciones en El Chapulín Colorado, otro de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños.

Además de su trabajo junto a Chespirito, Bouchot ha participado en distintas telenovelas. Entre sus créditos se encuentran producciones como La desalmada, Destilando amor, Gotita de amor, La sombra del pasado, Diseñando tu amor y Los hilos del pasado.

Rosita Bouchot en el chavo del 8 Screenshot del Chavo del 8

En el cine también ha formado parte de películas como La presidenta municipal, El alegre divorciado y Mecánica nacional.

Ahora, la actriz atraviesa un momento distinto y sus seguidores están pendientes de las noticias que pueda compartir después de su cirugía. Por lo pronto, ella misma aseguró que se encuentra bien y pidió algo muy sencillo a quienes la siguen; pensamientos positivos y oraciones para afrontar este procedimiento.