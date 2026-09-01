¿Ricardo Pérez se tatuó el rostro de Susana Zabaleta? La verdad detrás de la imagen viral

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta siguen en el centro de la conversación; primero, por los rumores de separación que ya fueron aclarados; y ahora, por un tatuaje que presuntamente se hizo el comediante.

Después de que ya toda la polémica se había calmado, debido a que la pareja terminó con las especulaciones sobre el fin de su relación, todo volvió a repuntar por unas imágenes que circulan en redes sociales, en donde se observa supuestamente al standupero con un tatuaje del rostro de la cantante.

¿Ricardo Pérez se tatuó el rostro de Susana Zabaleta?

Supuesto tatuaje de Ricardo Pérez. @ricardomedijo

El revuelo en redes sociales inició luego de la publicación en Instagram del tatuador Andrei Villagómez, cuya cuenta es @andrei_villagomez.

El contenido de Andrei llamó rápidamente la atención de los usuarios, puesto que mostró una imagen en donde aparentemente estaba tatuando a Ricardo Pérez.

La publicación fue acompañada por la canción Amor de Emmanuel Cortés y fue compartida a sus seguidores con un mensaje que causó debate y recordó a famosos como Christian Nodal y Lupillo Rivera.

Ya le tocaba a @ricardomedijo un tatuaje especial @susanazabaleta #tattoo #amor #love”, se lee en la publicación.

El posteo en Instagram cobró mayor fuerza y tomó más credibilidad porque el tatuador etiquetó las cuentas oficiales tanto del comediante como de la cantante. Sin embargo, todo quedó aclarado.

Tatuaje de Ricardo Pérez hecho con IA

Supuesto tatuaje de Ricardo Pérez. @andrei__villagomez

La verdad detrás del tatuaje de Ricardo Pérez, del rostro de Susana Zabaleta, es que es falso puesto que todo se trata de imágenes creadas con inteligencia artificial (IA).

Todo quedó aclarado cuando los usuarios descubrieron que no era verdad porque incluso en la publicación del tatuador se lee la frase: “contenido generado con IA”.

Además de que era completamente obvio que se trataba de algo ‘fake’ debido a que en una de las fotografías aparecía supuestamente Ricardo con un tatuaje que abarcaba casi la totalidad de su espalda, mientras que en otro se veía supuestamente terminado el diseño, pero únicamente en una parte del cuerpo del comediante.

Por lo anterior, se concluye que Ricardo Pérez no se tatuó el rostro de Susana Zabaleta. Las fotografías son una recreación digital realizada mediante alguna aplicación de inteligencia artificial.

Hasta ahora no se sabe por qué el tatuador hizo tal publicación, pero se cree que solo las utilizó con fin de hacer promoción a su trabajo.

¿Por qué recordaron a Nodal y a Lupillo Rivera?

Tras el supuesto tatuaje de Ricardo Pérez que ya se aclaró que fue hecho con inteligencia artificial, algunos que se lo creyeron comenzaron a criticar al comediante y a compararlo con Nodal y Lupillo Rivera.

La historia de los tatuajes que Christian Nodal y Lupillo Rivera se hicieron durante sus relaciones con Belinda volvió a convertirse en tema de conversación y memes en redes sociales. Ambos llevaron su romance con la cantante literalmente en la piel, aunque con el paso del tiempo tuvieron que modificar algunos de esos recuerdos. Nodal, por ejemplo, llegó a tatuarse la palabra “Beli” cerca de la oreja, los ojos de Belinda en el pecho, “Utopía”, en referencia a uno de los discos de la cantante, y el número 4 en la mano, un símbolo que también compartía con ella.

Lupillo Rivera protagonizó una de las historias más llamativas al tatuarse el rostro de Belinda en uno de sus brazos. En aquel momento aseguró que no tenía intención de borrarlo y contó que el tatuaje surgió después de que la propia cantante lo retara a plasmar su rostro en la piel. Sin embargo, después de que su relación terminó y comenzó una nueva etapa sentimental, el cantante decidió cubrir el tatuaje con un diseño negro, decisión que rápidamente se convirtió en motivo de memes y comentarios en redes sociales.

Por estas razones, tanto Nodal como Lupillo han sido blanco de críticas y burlas, especialmente porque sus historias se convirtieron en un ejemplo de los riesgos de tatuarse el nombre, rostro o símbolos relacionados con una pareja. El tema llamó todavía más la atención porque ambos terminaron modificando tatuajes vinculados con Belinda, alimentando la fama de la cantante como una de las exparejas que más huella ha dejado en sus romances. La propia Belinda ha tomado la situación con humor y en distintas ocasiones ha reconocido que le resulta curioso que algunos de sus exparejas hayan decidido tatuarse algo relacionado con ella.