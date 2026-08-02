Jóvenes, mujeres, discapacitados y LGBTQ+, los grupos con más discriminación laboral en CDMX

Los jóvenes, las mujeres, la población LGBTQ+ y las personas con discapacidad representan los grupos que padecen mayores niveles de discriminación laboral en la Ciudad de México, de acuerdo con un diagnóstico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).

La segregación ocurre en distintas fases del ciclo laboral: inicia durante los procesos de reclutamiento y selección, se profundiza durante el desempeño del puesto mediante la negativa de ascensos o el bloqueo a derechos fundamentales como seguros sociales y pensiones, y se manifiesta en los despidos injustificados, donde las víctimas señalan haber sido separadas por su estado de salud, embarazo, orientación sexual o identidad de género.

“Los principales motivos de discriminación laboral que son denunciados ante el consejo son: embarazo, condición o estado de salud y género”, precisa el diagnóstico publicado en la Gaceta Oficial.

El organismo detalló que, desde su creación en 2011, alrededor de 70% de los actos de discriminación atendidos por la institución corresponden al ámbito laboral.

Asimismo, la documentación evidencia que los centros de trabajo concentran más de la tercera parte del total de los actos discriminatorios registrados en la metrópoli.

OBSTÁCULOS

Respecto a la población joven, el informe subraya que las juventudes enfrentan severas barreras para insertarse en el mercado formal, principalmente por convocatorias que exigen altos grados de escolaridad combinados con experiencia previa.

Las juventudes son un grupo que de manera histórica y reiterada han sido discriminadas en el empleo con base en prejuicios y estereotipos como que son personas menos dedicadas o que no pondrán empeño al trabajo.”

En el caso de las mujeres, el diagnóstico expone una menor tasa de incorporación a la Población Económicamente Activa (PEA) como reflejo directo de la desigualdad estructural.

El Copred añade que las trabajadoras enfrentan obstáculos significativos al compaginar la búsqueda de empleo con las labores no remuneradas de cuidado en el hogar, sumado a la brecha salarial, ya que en el país las mujeres tienden a ganar 15% menos que los hombres por desempeñar las mismas funciones.

En tanto, el sector de personas con discapacidad afronta barreras severas en los entornos de trabajo. El reporte indica que dentro de este grupo, las personas con problemas de movilidad son quienes registran menor demanda de ocupación, mientras que las personas con discapacidad visual representan el sector que más demanda empleo en términos relativos.

El Copred identificó que las empresas e instituciones enfrentan resistencias internas para consolidar políticas institucionales de diversidad e inclusión.

Entre las principales trabas destacan las posturas del propio personal basadas en roles y estereotipos tradicionales de género, la falta de presupuesto destinado a la implementación de estas estrategias y la carencia de capacitación técnica para aplicar las medidas antidiscriminatorias.