Andrés Calamaro en CDMX: fecha, boletos, horario y todo sobre su concierto en el Pepsi Center

El rock en español tiene en Andrés Calamaro a uno de sus representantes más reconocidos. Con canciones que han acompañado a distintas generaciones, el músico argentino mantiene una conexión especial con el público latinoamericano, que ahora tendrá una nueva oportunidad de disfrutar su música en vivo.

Como parte de su gira Como Cantor, el intérprete regresará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Pepsi Center WTC. Si tienes pensado asistir, te contamos cuánto cuestan los boletos, qué canciones podría interpretar y qué debes saber antes de llegar al recinto.

El músico argentino regresará a los escenarios mexicanos como parte de su gira Como Cantor. IG a_calamaro

¿Cuándo y dónde será el concierto de Andrés Calamaro en CDMX?

Andrés Calamaro se presentará el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada en la cartelera de Ticketmaster, el espectáculo comenzará a las 20:30 horas. La apertura de puertas está prevista para las 18:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso.

La presentación forma parte de la gira Como Cantor, con la que el argentino visitó distintas ciudades de México durante noviembre. Además de la capital, el itinerario contempló actuaciones en Monterrey y Guadalajara.

Con más de cuatro décadas de carrera, el intérprete de Flaca, Mil horas y Crímenes perfectos ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más representativos de su trayectoria musical.

Andrés Calamaro se presentará en el Pepsi Center de la CDMX Maps

¿Cuánto cuestan los boletos para Andrés Calamaro y dónde comprarlos?

Los seguidores que quieran asistir al concierto de Andrés Calamaro en la Ciudad de México pueden consultar las entradas a través de Ticketmaster, la plataforma oficial de venta para este espectáculo.

La preventa Banamex comenzó el 6 de agosto de 2026, mientras que la venta general se habilitó el 7 de agosto. Los boletos tuvieron precios de 930 a mil 178 pesos.

Sin embargo, de acuerdo con la disponibilidad consultada, las entradas que todavía se ofrecen corresponden a la sección general, con un costo de mil 178 pesos.

Los precios pueden variar de acuerdo con la disponibilidad y las condiciones de venta, por lo que se recomienda revisar la plataforma antes de realizar cualquier compra.

Andrés Calamaro se presentará el viernes 13 de noviembre de 2026 IG a_calamaro

¿Qué canciones podría interpretar Andrés Calamaro en su concierto de CDMX?

Uno de los momentos más esperados por los seguidores será escuchar en vivo las canciones que han acompañado la trayectoria de Andrés Calamaro. El músico argentino cuenta con un repertorio que reúne éxitos de su carrera como solista y temas que alcanzaron popularidad durante su paso por Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez.

De acuerdo con el repertorio de una de sus presentaciones recientes de la gira, estos son algunos de los temas que podrían sonar en el Pepsi Center:

Los chicos

A los ojos

Gin tonic

La libertad

Todavía una canción

Rehenes

Me estás atrapando otra vez

Me arde

Mujer mundial

Cuando no estás

Te quiero igual

Media Verónica

Salud, dinero y amor

Mil horas

Tuyo siempre

Loco

Estadio Azteca

El salmón

Mi enfermedad

Flaca

Alta suciedad

Paloma

Crímenes perfectos

Sin documentos

Aunque no existe un setlist definitivo para su presentación en la Ciudad de México, estos títulos permiten anticipar algunos de los éxitos que podrían formar parte del espectáculo.

La selección también refleja distintas etapas de su carrera, desde sus primeros años en el rock argentino hasta las canciones que consolidaron su faceta como solista. Sin embargo, el repertorio puede cambiar en cada presentación.

La gira Como Cantor representa una oportunidad para recorrer distintas etapas de su carrera IG a_calamaro

¿Qué es la gira Calamaro Como Cantor y qué representa su regreso a México?

Como Cantor es el nombre de la gira con la que Andrés Calamaro regresó a los escenarios mexicanos durante noviembre de 2026. El recorrido contempló tres presentaciones en el país: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Las dos primeras fechas se realizaron los días 9 y 11 de noviembre, respectivamente, mientras que la última tendrá lugar en la capital el día 13.

El regreso del músico representa un encuentro con un público que ha acompañado su carrera durante más de cuatro décadas. Su historia dentro de la música comenzó con Los Abuelos de la Nada, agrupación argentina con la que alcanzó popularidad gracias a canciones como Mil horas.

Posteriormente, formó parte de Los Rodríguez, banda con la que amplió su presencia en España y América Latina. Durante esa etapa destacó con temas como Sin documentos, Para no olvidar y Mi enfermedad.

En su carrera como solista, Calamaro desarrolló un estilo que combina rock, pop y otros géneros de la música popular. Álbumes como Alta suciedad, de 1997, y Honestidad brutal, de 1999, se convirtieron en referentes de su discografía.

Con este recorrido, el argentino mantiene vigente un repertorio que ha pasado de generación en generación y que conserva un lugar importante dentro del rock en español.

El rock en español tiene en Andrés Calamaro a uno de sus representantes más reconocidos. IG a_calamaro

¿Cómo llegar al Pepsi Center y qué debes saber antes del concierto?

El Pepsi Center WTC se encuentra en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, dentro del complejo del World Trade Center de la Ciudad de México.

Una de las alternativas para llegar en transporte público es el Metrobús. La estación Poliforum, correspondiente a la Línea 1, se encuentra sobre avenida Insurgentes, a poca distancia del recinto.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil pueden utilizar las opciones de estacionamiento del World Trade Center. De acuerdo con la guía de Ticketmaster, la tarifa para conciertos es de 120 pesos, aunque se recomienda confirmar el costo antes de acudir.

Antes de salir de casa, también conviene tomar en cuenta las indicaciones de acceso que establece la boletera:

Apertura de puertas: dos horas antes del espectáculo, a las 18:30 horas

Duración aproximada: dos horas

Reingreso: no está permitido

Edad: los niños pagan boleto a partir de los tres años

Límite de compra: ocho entradas por comprador

El concierto de Andrés Calamaro en el Pepsi Center será una oportunidad para que sus seguidores disfruten de las canciones que han definido distintas etapas de su carrera. Su repertorio, marcado por historias, emociones y sonidos del rock latinoamericano, mantiene vigente el legado de uno de los compositores más reconocidos de Argentina.