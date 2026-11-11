Rels B sorprende a sus fans con conciertos en el Palacio de los Deportes: fecha y venta de boletos

Rels B volverá a México con una sorpresa para sus seguidores. El cantante español anunció tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su próxima gira, Flakk Tour 2027, y eligió el Palacio de los Deportes para reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante los últimos años.

Las presentaciones están programadas para el 7, 8 y 10 de septiembre de 2027. Pero hay un detalle que llamó especialmente la atención de sus fans y, es que el artista no quiere apostar por escenarios gigantes, sino por un formato que le permita tenerlos mucho más cerca.

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un mensaje con el que explicó la intención detrás de estos conciertos:

Nada de Foro Soles ni cosas gigantes, les quiero bien cerca para disfrutar.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, sobre todo porque el español prepara un repertorio de 42 canciones y un espectáculo que tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Una oportunidad para escuchar temas de diferentes etapas de su carrera.

¿Cuándo son los conciertos de Rels B en CDMX y cuánto cuestan los boletos?

Los tres conciertos de Rels B en la Ciudad de México se realizarán en el Palacio de los Deportes los días 7, 8 y 10 de septiembre de 2027.

Quienes quieran conseguir entradas deberán tomar en cuenta las fechas de venta. La preventa Banamex comenzará el lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general arrancará el martes 17 de noviembre, también desde las 11:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. Además, se contempla la opción de pagar a tres meses sin intereses con tarjetas Banamex, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Por ahora, no se han dado a conocer los precios de las entradas, por lo que habrá que esperar a que se habilite la venta para conocer cuánto costará asistir a alguno de los tres conciertos.

La expectativa es que las fechas despierten un gran interés entre sus seguidores, pues el cantante mantiene una relación cercana con el público mexicano y ya ha conseguido reunir a miles de personas en sus presentaciones anteriores.

Rels B prepara un concierto de 42 canciones

Otro de los detalles que hacen especial este anuncio es el contenido del espectáculo. El Flakk Tour 2027 tendrá una duración estimada de dos horas y media y contará con 42 canciones.

La idea es hacer un recorrido por distintas etapas de su discografía, desde sus primeros lanzamientos como Skinny Flakk hasta los temas más recientes que lo han colocado entre los nombres más escuchados de la música urbana en español.

La expectativa también viene de una publicación anterior del músico, en la que mostró un pizarrón con una lista de canciones bajo el título "Ciudad de México". La selección incluía temas de diferentes momentos de su trayectoria, lo que hizo pensar a sus seguidores que prepara un repertorio especial para la capital.

La idea es hacer un recorrido por distintas etapas de su discografía, desde sus primeros lanzamientos como Skinny Flakk hasta los temas más recientes Edgar Negrete Lira

Aunque todavía no se conoce el orden definitivo de las canciones, la cantidad anunciada anticipa un concierto largo, en el que los fans podrían encontrarse con algunos temas que no siempre forman parte de sus presentaciones habituales.

México, una parada importante para el cantante español

La relación de Rels B con México no es nueva. En 2023 se presentó en el entonces Foro Sol, mientras que un año después formó parte del cartel del Coca-Cola Flow Fest.

En septiembre de 2025 también regresó al Palacio de los Deportes, donde ofreció varias presentaciones. Ahora, el cantante vuelve al mismo recinto con tres fechas que forman parte de una nueva etapa de su carrera.

En 2023 se presentó en el entonces Foro Sol, mientras que un año después formó parte del cartel del Coca-Cola Flow Fest. Edgar Negrete Lira

Con el Flakk Tour 2027, Rels B busca repetir el encuentro con sus seguidores mexicanos, pero bajo una propuesta en la que la cercanía será uno de los puntos centrales. La cita está hecha para septiembre del próximo año y quienes quieran verlo en vivo deberán estar atentos a la preventa y venta general de boletos.