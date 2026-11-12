Tame Impala regresa a México: fechas, ciudades y cuándo es la preventa de boletos

Tame Impala tiene buenas noticias para sus fans mexicanos, ya que después de que se revelará que serán uno de los artistas principales en Coachella 2027, la banda dio a conocer que dentro de unos meses regresará a México.

Si no te quieres perder la oportunidad de ver a Kevin Parker, a continuación, te contamos los detalles de su próxima visita a México.

IG: Tame Impala

¿Cuándo se presentará Tame Impala en México?

Tame Impala regresa a México para dar varios conciertos en diferentes ciudades del país, así que si quieres ir a alguno checa las fechas.

Anota los días en el calendario porque Kevin Parker dará cuatro conciertos en México. Aquí te dejamos las fechas, ciudades y recintos en los que se presentarán.

16 de febrero en Arena Monterrey- Monterrey

23 de febrero en Arena VFG- Guadalajara

28 de febrero y 1 de marzo en Palacio de los Deportes- CDMX

IG: Tame Impala

¿Cuándo comprar boletos para ver a Tame Impala en México?

Si eres fan de Tame Impala y no te quieres perder sus próximos conciertos en nuestro país, te contamos que habrá varios días en los que se pondrán a la venta los boletos.

La primera fecha será en la venta organizada por el artista, la cual se realizará este 18 de noviembre a las 12:00 PM en Ticketmaster. Para poder tener acceso a ella deberás registrarte. Puedes ingresar a esta página https://www.tameimpala.com/, dirigirte a tour y después buscar el show al que quieres ir y hacer el registro para que en unos días te llegue un código.

IG: Tame Impala

La segunda venta será en la preventa que se realizará este 19 de noviembre a las 10:00 AM en Ticketmaster. Toma en cuenta que para tener acceso a esta preventa deberás contar con alguna tarjeta de débito o crédito Banamex.

Y si no eres cliente de este banco, no te preocupes, ya que en la venta general podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta. Toma nota porque esta venta será el 20 de noviembre a las 10:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento Ticketmaster u Ocesa no han compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera venta.