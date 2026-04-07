Andrea Bocelli dará concierto con causa en México: todo sobre la gala en Jardines de México

El tenor italiano Andrea Bocelli es uno de los artistas más reconocidos del mundo gracias a su voz potente y profundamente emotiva, la cual ha conquistado a millones de personas durante décadas. Ahora, el cantante prepara un concierto especial con causa en México.

Este evento marcará el regreso del tenor a territorio mexicano, luego de su última visita en 2023 como parte de su gira internacional. Si te gustaría escucharlo en vivo y ser parte de una velada especial, aquí te contamos todos los detalles del evento.

Andrea Bocelli ofrecerá una gala con causa en México

Se trata de una gala con causa a beneficio de la Fundación del Dr. Simi, A.C., una iniciativa que busca reunir a personas amantes de la música y la solidaridad en una misma noche.

El evento contará con la participación de Andrea Bocelli, uno de los artistas más exitosos del mundo, quien ha vendido más de 90 millones de discos a lo largo de su carrera.

Además de disfrutar de su música, esta gala tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a personas que lo necesitan, por lo que será una oportunidad para vivir una noche inolvidable mientras se contribuye a una buena causa.

Andrea Bocelli dará un concierto con causa con el Dr Simi: cuándo y dónde Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo y dónde actuará Andrea Bocelli?

Si quieres disfrutar de la música de este reconocido tenor italiano, podrás hacerlo el jueves 16 de abril en un espectáculo que promete ser una experiencia única.

La presentación está programada para comenzar a las 9:00 de la noche, por lo que será una velada perfecta para compartir con familia o amigos mientras se disfruta de un espectáculo que combina la técnica de la ópera con la música pop lírica.

De acuerdo con la información del evento, estos serán algunos de los horarios de acceso:

Acceso anticipado: 05:00 pm

Acceso anticipado: 05:00 pm Acceso especial: 06:00 pm

Cóctel VIP: 06:00 pm

Cena Platino: 06:00 pm

Andrea Bocelli dará un concierto con causa con el Dr Simi: cuándo y dónde Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde será el concierto de Andrea Bocelli?

Para quienes estén interesados en asistir a este evento especial, la gala se realizará en Jardines de México, un espacio reconocido por sus impresionantes jardines y escenarios naturales.

El recinto se encuentra ubicado en:

​Autopista México–Acapulco Km. 129, Jojutla, Morelos, México, 62910.

Andrea Bocelli dará un concierto con causa con el Dr Simi: cuándo y dónde Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde comprar boletos para la gala de Andrea Bocelli?

Si deseas asistir a esta gala con causa y disfrutar de la voz de Andrea Bocelli en vivo, puedes solicitar información para adquirir boletos a través de los siguientes medios en sus redes sociales:

Correo electrónico:

​fdsnsanchez@fundaciondrsimi.org.mx

Sin duda, esta será una oportunidad única para escuchar en vivo la voz de uno de los tenores más importantes del mundo, en una noche que promete combinar emoción, música y solidaridad.