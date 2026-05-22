Marina de Tavira gana premio en el Festival de Cannes con película 'Siempre soy tu animal materno'

El talento latinoamericano brilló este viernes en el Festival de Cannes luego de que las actrices de Siempre soy tu animal materno fueran reconocidas con el premio a Mejor Interpretación Femenina dentro de la sección Una Cierta Mirada.

Entre las galardonadas destaca Marina de Tavira, quien comparte el reconocimiento junto a Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas.

La noticia rápidamente comenzó a generar conversación entre seguidores del cine y fans mexicanos, especialmente porque la actriz ya había llamado la atención de Hollywood años atrás gracias a su participación en Roma, cinta que le valió una nominación al Premio Oscar.

La película que hizo historia para Costa Rica

Siempre soy tu animal materno también marcó un momento importante para el cine centroamericano, ya que se convirtió en el primer largometraje de Costa Rica en formar parte de la selección oficial del Festival de Cannes.

La producción fue dirigida por la cineasta Valentina Maurel y aborda temas relacionados con la familia y el choque cultural que surge después de vivir fuera del país natal.

La historia sigue a Elsa, interpretada por Daniela Marín Navarro, una joven que regresa a Costa Rica después de estudiar en Bélgica.

Al volver a San José, se reencuentra con su hermana Amalia, personaje de Mariángel Villegas, quien abandonó sus estudios y ahora se encuentra interesada en temas espirituales y esotéricos.

Mientras tanto, Marina de Tavira interpreta a la madre de ambas jóvenes, una escritora que está a punto de relanzar uno de sus primeros libros.

Valentina Maurel explica la esencia de la película

En entrevistas recientes, Valentina Maurel explicó que uno de los elementos centrales de la película es el sentimiento de desconexión que muchas personas experimentan al regresar a su país después de haber vivido en Europa.

Lo que me interesaba a mí es esa sensación extraña, como del espacio interior que tiene uno cuando vuelve al lugar del que vino e intenta pensarlo desde Europa, comentó la directora.

La cineasta también habló sobre cómo ciertas ideas relacionadas con Europa y la percepción cultural influyen en la identidad de quienes migran.

Cuando uno, por complejo de inferioridad, adopta la sensación de que Europa es el centro del mundo, agregó.

Las declaraciones de Maurel han sido ampliamente comentadas debido a la forma en que la película explora temas emocionales, familiares y sociales desde una perspectiva íntima.

Mariangel Villegas, Mexican actress Marina de Tavira, French-Costa Rican director and screenwriter Valentina Maurel and Costa Rican actress Daniela Marin Navarro pose during a photocall of the film "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Forever Your Maternal Animal) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) AFP

El trabajo actoral que conquistó Cannes

La crítica internacional destacó especialmente la química entre las tres protagonistas de Siempre soy tu animal materno.

En el caso de Daniela Marín Navarro, la directora reveló que ya habían trabajado juntas anteriormente en la película Tengo sueños eléctricos, otro proyecto que recibió reconocimiento en distintos festivales internacionales.

Sobre Mariángel Villegas, Maurel explicó que llegó al proyecto tras participar en un casting diferente.

Tenía una dimensión de chica un poco extraviada, que llega por accidente y con una personalidad muy exuberante, dijo la cineasta sobre la actriz.

El resultado terminó conquistando al jurado de Una Cierta Mirada, considerada la segunda sección más importante del Festival de Cannes después de la competencia principal por la Palma de Oro.

Marina de Tavira sigue consolidando su carrera internacional

Con este nuevo reconocimiento, Marina de Tavira continúa fortaleciendo su presencia dentro del cine internacional.

La actriz mexicana alcanzó reconocimiento global gracias a Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, donde interpretó a Sofía, personaje que le abrió las puertas de importantes premiaciones internacionales.

Ahora, con Siempre soy tu animal materno, la actriz vuelve a demostrar su capacidad para participar en proyectos de cine de autor que conectan con públicos y festivales alrededor del mundo.

Marina de Tavira debuta en el Festival de Cannes y emociona al cine mexicano AFP

El premio obtenido en Cannes también representa un importante impulso para el cine latinoamericano, especialmente para producciones independientes que buscan mayor visibilidad dentro de la industria internacional.

Con información de AFP