Senadores del PVEM respaldan Plan B de la reforma electoral

El senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada el PVEM en el Senado, sostuvo que los senadores de su partido respaldan la propuesta de un Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para erradicar privilegios y generar ahorros en beneficio de los mexicanos.

El legislador destacó que los verdes en el Senado “van unidos construyendo a favor de México, al posicionar en sus redes sociales el respaldo de su bancada a unos días de que la presidenta de México envíe al Congreso de la Unión su propuesta de un Plan B”.

“Las y los Senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”, escribió Velasco Coello en redes sociales.

De esa manera, el líder legislativo ecologista en el Senado reafirmó el apoyo al proyecto que encabeza la mandataria “para que se siga beneficiando al pueblo de México, por lo que en otro momento ha manifestado que siempre están abiertos al diálogo”.

Asimismo, Velasco Coello expresó que en el Verde mantienen una actitud positiva de poder conciliar las posiciones y privilegiar los puntos de coincidencia sobre los puntos de divergencia.