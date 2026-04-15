Ana Brenda Contreras celebra los 11 meses de su bebé con amoroso mensaje

Ana Brenda Contreras atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida desde que se convirtió en mamá en 2025. La actriz dio la bienvenida a su hija Aria, fruto de su matrimonio con el empresario Zacarías Melhem, lo que marcó un cambio significativo en su rutina, prioridades y forma de ver la vida.

Convertirse en madre no siempre es sencillo, y así lo ha dejado ver la propia actriz. Después del nacimiento de su bebé, enfrentó un proceso de postparto complicado. A pesar de ello, con el paso de los meses ha encontrado un equilibrio, enfocándose en los momentos felices y el vínculo que ha construido con su hija.

Ana Brenda Contreras (Foto: Mezcal Entertainment)

Así celebró Ana Brenda Contreras los 11 meses de su hija Aria

Con el crecimiento de su pequeña, cada fecha se vuelve especial. Este 13 de abril, Ana Brenda compartió con sus seguidores algunos detalles del festejo por los 11 meses de Aria, una etapa que también le ha despertado nostalgia al darse cuenta de lo rápido que avanza el tiempo.

Instagram

En sus historias de Instagram, escribió: “Felices 11 meses mi bolita de pan”, un apodo lleno de cariño con el que suele referirse a su hija. Además, expresó con humor y emoción: “Se me metió ‘me queda un mes de babyhood’ en el ojo”, haciendo alusión a que la etapa de bebé está por llegar a su fin.

La actriz también compartió una imagen en la que se puede ver a su hija en primer plano, luciendo un peinado con dos coletas. Al fondo, se aprecia un pequeño pastel decorado con betún blanco, fresas y una vela.

Posteriormente, publicó un video en el que aparece cargando a su hija mientras ambas giran lentamente, rodeadas de burbujas que aportan un toque mágico al momento. Para acompañar esta escena, eligió la canción Slipping Through My Fingers de Declan McKenna.

Instagram

Por medio de su redes sociales, especialmente Instagram, Ana Brenda Contreras ha compartido con sus seguidores momentos en los que celebra cada logro y momentos felices al lado de su bebé.

Es por eso que muchos sospechan que la actriz realizará un festejo en grande el próximo mes para celebrar el primer año de vida de su bebé.

PJG