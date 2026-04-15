Murió Jock Blaney, actor detrás de la voz de Wolf O'Donnell en Star Fox 64

Jock Blaney es recordado hoy por los fans de los videojuegos tras confirmarse su fallecimiento a los 76 años, ocurrido el 19 de marzo de 2026 en su casa de Las Vegas. Aunque la noticia se compartió hasta ahora, su partida generó reacciones entre la comunidad gamer, especialmente entre quienes crecieron con los títulos clásicos de Nintendo donde su voz dejó una huella importante.

A lo largo de su carrera, el actor de doblaje y locutor construyó un legado que va más allá de un solo personaje. Su trabajo en radio y en videojuegos lo convirtió en una figura reconocida, particularmente por su estilo de interpretación. Además, su formación estuvo influenciada por el legendario actor Mel Blanc, lo que marcó su enfoque dentro del mundo del doblaje.

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Participación en Star Fox 64 y personajes destacados de Jock Blaney

Uno de los trabajos más recordados de Jock Blaney fue en Star Fox 64, donde prestó su voz a Wolf O'Donnell, uno de los principales antagonistas del juego. Este personaje se consolidó como el líder del equipo Star Wolf y el rival directo de Fox McCloud, ganando popularidad con el paso de los años dentro de la franquicia.

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Además de Wolf, también interpretó a Bill Grey, amigo de la infancia de Fox, así como a Granga, el piloto de mechas que aparece como uno de los primeros jefes del juego. Aunque en entregas posteriores otros actores asumieron estos papeles, la interpretación original de Blaney sigue siendo recordada como una de las más representativas.

Trayectoria en videojuegos y radio de Jock Blaney

Más allá de su participación en Star Fox 64, Jock Blaney acumuló diversos trabajos en la industria del videojuego. Entre sus créditos se encuentran títulos como Aliens vs. Predator 2, Rise of Nations, No One Lives Forever, FEAR, además de participaciones en series como Professor Layton y Forza.

Su carrera también destacó en la radio, donde se convirtió en una personalidad conocida en K2 Radio de Wyoming. Su experiencia como locutor le permitió desarrollar un estilo de voz distintivo que posteriormente trasladó al doblaje.

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Muchos fans recuerdan haber escuchado sus líneas por primera vez en la Nintendo 64 en 1997, y posteriormente en la versión de 3DS lanzada en 2011.

En años recientes, su nombre volvió a sonar entre la comunidad debido a proyectos de fans como Star Fox Event Horizon, donde retomó algunos de sus papeles.

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En el ámbito personal, Blaney deja a su hermano Robert Mills, su hija Brandi Phillips junto a su pareja Dwayne, así como a sus tres nietos Eli, Sam y Zac. También le sobreviven su sobrina Nikki Shosten.

Su obituario señala que falleció "pacíficamente en su casa en Las Vegas, Nevada".

PJG