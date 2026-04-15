¿Por qué Emma Watson trabajó en la ONU? Su papel en la lucha de equidad de género

Emma Watson es una de las actrices más queridas del mundo del entretenimiento, especialmente por su papel como Hermione en la saga de Harry Potter.

Sin embargo, lejos de su carrera en la actuación, también ha destacado por su compromiso social y su trabajo dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Uno de sus roles más importantes ha sido alzar la voz en favor de la igualdad de género, convirtiéndose en un referente global del feminismo contemporáneo.

¿Por qué estaba Emma Watson en la ONU?

Emma Watson se unió a la ONU en 2014, cuando fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres.

Aunque ya era una figura reconocida en el cine, la actriz siempre mostró interés por temas sociales, especialmente en la lucha por la equidad de género y el empoderamiento femenino.

Desde entonces, ha utilizado su visibilidad para impulsar cambios y generar conversación a nivel mundial.

¿Qué es un embajador de buena voluntad de la ONU?

El título de Embajadora de Buena Voluntad es un reconocimiento que otorga la ONU a figuras públicas destacadas del arte, el deporte o la cultura.

Su objetivo es aprovechar su influencia para visibilizar causas sociales, como en el caso de Emma Watson con la igualdad de género.

Otras personalidades que también han ocupado este cargo son:

Nicole Kidman

Nicole Kidman Anne Hathaway

Marta Vieira da Silva

¿Qué hace Emma Watson en la ONU? Foto: @emmawatson

¿Qué hizo Emma Watson en la ONU?

Uno de los principales objetivos de Emma Watson dentro de la ONU fue involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad de género. Esto se materializó en la campaña HeForShe, que buscó sumar voces masculinas al movimiento feminista.

Uno de sus momentos más destacados fue su discurso en la Asamblea General de la ONU, en la sede de Nueva York, donde habló sobre la importancia de combatir la desigualdad de género.

Su mensaje tuvo gran impacto global, al invitar a hombres y mujeres a trabajar juntos por los derechos y oportunidades equitativas.

Actualmente, Emma Watson continúa vinculada a la ONU como parte de su nombramiento honorífico, manteniéndose activa en la conversación sobre igualdad.

¿Qué carrera estudió Emma Watson?

Además de su carrera artística, Emma Watson también ha apostado por su formación académica.

La actriz pausó temporalmente su trabajo en el cine para estudiar en la Universidad de Brown, donde se graduó en Literatura Inglesa en 2014.

Posteriormente, continuó con estudios en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford en 2023.

Emma Watson no solo ha brillado en la pantalla, también se ha consolidado como una voz influyente en la lucha por la igualdad de género, demostrando que el impacto de una celebridad puede ir mucho más allá del entretenimiento.