La victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador también dejó varios momentos fuera de la cancha. Uno de ellos tuvo como protagonista a Ángela Aguilar, quien asistió al partido junto a Christian Nodal, Pepe Aguilar y la cantante María José.

Sin embargo, más allá de las imágenes celebrando los goles de México, lo que terminó llamando la atención fue la reacción de las redes sociales. Apenas comenzó a circular su presencia en el estadio, cientos de usuarios recordaron una publicación que la cantante hizo durante el Mundial de Qatar 2022, cuando aseguró sentirse “25% argentina”.

¿Ya no es “25% argentina”? Redes tunden a Ángela Aguilar tras apoyar a la Selección Mexicana Captura de Pantalla

“25% argentina” volvió a circular en redes

No hizo falta que Ángela hiciera una nueva declaración. Bastó con verla apoyando a la Selección Mexicana para que muchos usuarios rescataran aquella publicación de diciembre de 2022.

En ese entonces, después de que Argentina conquistó la Copa del Mundo, la cantante escribió en sus redes sociales:

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa”.

El mensaje generó una gran cantidad de reacciones. Mientras algunas personas entendieron que hablaba de sus raíces familiares, otras cuestionaron que celebrara con tanto entusiasmo el campeonato argentino.

Casi cuatro años después, esa publicación volvió a ocupar un lugar entre las conversaciones en redes sociales.

Algunos usuarios señalaron que la cantante ahora celebraba los goles de México, mientras otros defendieron que una cosa no contradice la otra y que siempre ha hablado abiertamente sobre la historia de su familia.

¿Ya no es “25% argentina”? Redes tunden a Ángela Aguilar tras apoyar a la Selección Mexicana IG angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar dice que tiene raíces argentinas?

Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, pero parte de su familia materna es originaria de Argentina. Su abuela materna, Eva Mendoza, nació en Buenos Aires y su madre heredó esa ascendencia.

Por ello, Pepe Aguilar explicó públicamente que cuando su hija habló de ser “25% argentina” simplemente hacía referencia a sus raíces familiares.

La propia cantante también aclaró que nunca buscó generar una discusión con el público mexicano ni poner en duda el cariño que siente por México. Según explicó en ese momento, únicamente quiso compartir su entusiasmo por el resultado deportivo y reconocer una parte de su historia familiar.

Pese a esas aclaraciones, la publicación sigue siendo una de las más recordadas de su carrera y suele resurgir cada vez que el futbol vuelve a cruzarse en su camino.

Ángela Aguilar. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Así fue la aparición de Ángela Aguilar en el partido de México

Ángela Aguilar disfrutó del encuentro entre México y Ecuador desde uno de los palcos del Estadio Ciudad de México, acompañada por Christian Nodal, Pepe Aguilar y María José.

Durante el partido, las cámaras y algunos videos compartidos por asistentes los mostraron celebrando los goles con los que la Selección Mexicana consiguió la victoria por 2-0 y aseguró su pase a la siguiente fase del torneo.

El encuentro también reunió a otras figuras del espectáculo. Belinda estuvo presente como invitada de la FIFA, ya que participó en la entrega del reconocimiento al mejor jugador del partido.

Aunque Belinda y la familia Aguilar coincidieron en el mismo estadio, no fueron captados juntos ni se reportó algún encuentro entre ellos.