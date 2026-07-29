¿Glee regresa a la televisión? Ryan Murphy considera un reinicio de la serie

Más de una década después de su final, Glee podría volver a la televisión. Su creador, Ryan Murphy, reveló que le gustaría retomar la historia y reconoció que el creciente interés de una nueva generación de espectadores lo ha hecho pensar en un reinicio de Glee.

El productor, responsable de series como American Horror Story, Monster, Pose y Nip/Tuck, aseguró que guarda un cariño especial por el proyecto que marcó a toda una generación y que no descarta darle una nueva oportunidad.

Aunque dejó claro que todavía no existe un anuncio oficial, sus declaraciones bastaron para despertar la ilusión entre los seguidores de la serie musical.

Ryan Murphy no descarta un reinicio de la serie Glee. IG gleeofficial

Ryan Murphy cree que Glee merece una nueva oportunidad

En una entrevista con People, Ryan Murphy habló sobre el legado de Glee y confesó que cada vez considera más la posibilidad de regresar a ese universo.

El productor recordó con cariño la experiencia de trabajar con el elenco y aseguró que sigue sintiendo un gran afecto por la serie.

Además, explicó que uno de los motivos que lo hacen pensar en un regreso es que muchos jóvenes están descubriendo la historia por primera vez gracias a las plataformas de streaming.

“Ese programa es interesante porque ha vuelto a estar en tendencia. Tantos jóvenes lo ven ahora”, comentó.

Murphy agregó que esa popularidad renovada lo ha llevado a preguntarse si llegó el momento de presentar una nueva versión de la historia.

También reconoció que la nostalgia juega un papel importante en esa decisión y que le emociona saber que la serie sigue encontrando nuevos seguidores, incluso 17 años después de su estreno.

Por ahora, el productor no confirmó que exista un proyecto en desarrollo ni adelantó cómo sería un eventual reboot de Glee, pero dejó claro que la idea está sobre la mesa.

Glee podría regresar con una nueva generación de estudiantes. IG gleeofficial

Glee fue la serie que marcó a toda una generación

Glee debutó en 2009 y rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes de la época.

La historia seguía al grupo New Directions, un club de coro de la ficticia William McKinley High School, donde estudiantes con personalidades completamente distintas encontraban un espacio para expresarse a través de la música.

Además de las competencias musicales, la serie abordó temas como la diversidad, la identidad, el acoso escolar, las relaciones familiares, la aceptación y la inclusión, convirtiéndose en una de las producciones juveniles más comentadas de aquellos años.

Uno de sus mayores sellos fue la música. Con 121 episodios, el elenco interpretó más de 700 canciones, desde clásicos del teatro musical hasta éxitos del pop y el rock, lo que ayudó a convertir varias de sus versiones en éxitos de ventas.

Después de seis temporadas, Glee llegó a su final en marzo de 2015.

El creador de Glee asegura que la serie volvió a ganar popularidad. IG gleeofficial

Un elenco que lanzó varias carreras en Hollywood

Otro de los grandes legados de Glee fue impulsar la carrera de varios de sus protagonistas.

La serie presentó al público a actores como Lea Michele, Chris Colfer, Amber Riley, Darren Criss, Dianna Agron, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr. y Cory Monteith, entre muchos otros.

También contó con las actuaciones de Matthew Morrison como el profesor Will Schuester y Jane Lynch, cuya interpretación de Sue Sylvester se convirtió en uno de los personajes más recordados de la televisión.

Con el paso de las temporadas se incorporaron otros nombres que posteriormente desarrollaron importantes carreras, como Melissa Benoist, Chord Overstreet, Alex Newell y Becca Tobin.