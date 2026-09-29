¿De qué trata LEGO One Piece y en qué plataforma se estrena?

Los Sombrero de Paja regresan con una nueva apariencia. Esta vez, Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji y Chopper dejan atrás la versión tradicional de sus aventuras para convertirse en personajes construidos con bloques en LEGO ONE PIECE, un especial animado que retoma algunos de los momentos más importantes de la historia.

La producción, realizada en colaboración con LEGO, Shueisha y Atomic Cartoons, ofrece una nueva interpretación de las aventuras que los seguidores ya conocen y las presenta con un estilo animado completamente diferente.

Foto: Netflix

¿Dónde se puede ver LEGO ONE PIECE?

El especial LEGO ONE PIECE ya está disponible en Netflix. Se trata de una producción dividida en dos partes, en la que los integrantes de los Sombrero de Paja emprenden nuevamente su recorrido por el East Blue hasta adentrarse en la Grand Line.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 30 minutos, por lo que el especial completo suma alrededor de una hora de contenido.

Foto: Netflix

¿Qué historia cuenta la versión de LEGO?

La producción funciona como una reinterpretación de los acontecimientos mostrados durante las dos primeras temporadas del live-action de ONE PIECE.

En esta ocasión, Usopp se convierte en el narrador y es quien le cuenta a Tony Tony Chopper las aventuras que vivió junto al resto de la tripulación. A través de su relato, los espectadores vuelven a recorrer distintos momentos del viaje de los piratas.

La historia incluye su paso por el East Blue, su llegada a la Grand Line y algunos de los conflictos que marcaron los primeros capítulos de la aventura, pero ahora con los personajes recreados como figuras de LEGO.

¿Qué personajes aparecen en el especial?

Los principales integrantes de los Sombrero de Paja forman parte de esta nueva versión. Además, el especial cuenta con las voces del elenco de la adaptación live-action de Netflix.

El reparto incluye a:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

La participación del elenco del live-action permite que los mismos intérpretes vuelvan a dar voz a sus respectivos personajes, ahora dentro del universo construido con piezas de LEGO.

Foto: Netflix & LEGO

¿Qué diferencia a LEGO ONE PIECE de la nueva serie THE ONE PIECE?

Aunque ambos proyectos retoman la historia creada por Eiichiro Oda, no se trata de la misma producción.

LEGO ONE PIECE es un especial animado que recrea acontecimientos de las dos primeras temporadas del live-action y los transforma en una aventura con estética de LEGO. En cambio, THE ONE PIECE será una nueva adaptación animada del manga original, producida por WIT STUDIO.

¿Cuándo llegará THE ONE PIECE a Netflix?

La nueva serie de anime THE ONE PIECE tiene previsto su estreno en febrero de 2027, también de manera exclusiva en Netflix.

Su primera temporada adaptará aproximadamente los primeros 50 capítulos del manga, correspondientes a la saga del East Blue. Estará integrada por siete episodios, que serán lanzados al mismo tiempo y tendrán una duración total aproximada de 300 minutos.

La historia seguirá los primeros pasos de Monkey D. Luffy, un joven que emprende su aventura como pirata con el objetivo de encontrar el legendario tesoro One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas.

Durante su recorrido comenzará a reunir a los integrantes de los Sombrero de Paja, mientras enfrenta diferentes enemigos y descubre los peligros que existen en el mundo creado por Eiichiro Oda.

Esta producción retomará directamente el inicio del manga, por lo que ofrecerá una nueva versión animada de los acontecimientos de la saga East Blue.

Por ahora, los seguidores de la franquicia pueden reencontrarse con Luffy y su tripulación en una versión completamente distinta a través de LEGO ONE PIECE, mientras esperan la llegada de THE ONE PIECE en 2027.