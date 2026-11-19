¡Ulises…! Si eres de los que todavía recuerda esta emblemática escena de Amarte duele, hay buenas noticias: el elenco de la película volverá a reunirse para celebrar su 25 aniversario.

Desde su estreno, el filme se convirtió en una de las historias más recordadas del cine mexicano por retratar el amor juvenil, las diferencias sociales y el drama que enfrentan dos jóvenes para estar juntos. Ahora, después de más de dos décadas, sus seguidores tendrán la oportunidad de ver nuevamente a sus protagonistas reunidos.

Armando Hernández confirma el reencuentro del elenco de Amarte duele

Durante una entrevista exclusiva con Ventaneando, en la alfombra roja de Cirque du Soleil en CDMX, el actor Armando Hernández compartió detalles sobre este esperado encuentro y confirmó que varios integrantes del elenco ya están contemplados.

“Nos vamos a reunir para ver la película después de 25 años. Entonces, pues confirmados hasta ahorita todos”.

Este reencuentro también ha generado expectativa entre los seguidores, luego de que Alfonso Herrera compartiera en sus redes sociales un mensaje sobre la posibilidad de volver a reunirse con algunos de sus compañeros con motivo de la proyección en pantalla grande.

¿Cuándo y dónde será la proyección de Amarte duele por sus 25 años?

Como parte de la celebración de su 25 aniversario, Amarte duele regresará a la pantalla grande durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

La función está programada para el sábado 6 de marzo de 2027 a las 19:30 horas y busca reunir al elenco de esta historia, por lo que los seguidores podrían volver a ver juntos a Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Ximena Sariñana, Alfonso Herrera y Armando Hernández.

Escena de película Amarte Duele. Foto: IMDb

¿De qué trata Amarte duele y quiénes protagonizan la película?

La película, dirigida por Fernando Sariñana y con guion de Carolina Rivera, se estrenó el 8 de noviembre de 2002 y se convirtió en una de las producciones mexicanas más recordadas de su época.

Esta historia sigue a Renata y Ulises, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran, pero cuyo romance enfrenta obstáculos, prejuicios y la oposición de quienes los rodean.

A 25 años de su estreno, esta reunión representa una oportunidad para revivir una historia que marcó a toda una generación y recordar a los personajes que siguen presentes en la memoria de los espectadores.