Amanda Seyfried rechazó ser Gamora por miedo al fracaso; "el árbol y el mapache se hablaban entre sí"

Amanda Seyfried rechazó interpretar a Gamora porque veía demasiado riesgo en una película con un árbol y un mapache que hablaban en el espacio o al menos esto explicó en una sesión de preguntas y respuestas con la Fundación SAG-AFTRA.

Antes de que Guardianes de la Galaxia se convirtiera en una franquicia de Marvel, la actriz temía que aceptar el proyecto pudiera perjudicar su carrera, aunque esa no fue la única razón para dejar pasar la oferta.

Además de sus dudas sobre la historia, Amanda Seyfried explicó que pensó en las exigencias del personaje y en la familia que quería formar. El papel finalmente quedó en manos de Zoe Saldaña.

¿Por qué Amanda Seyfried no quiso interpretar a Gamora?

La propuesta dirigida por James Gunn no le parecía una apuesta segura. Al recordar su primera impresión, Seyfried se refirió a Groot y Rocket, dos de los personajes que acompañan a Peter Quill y Gamora en la aventura.

“Yo pensaba: ‘Esto no va a ser un éxito. El árbol y el mapache se están hablando entre sí y además todos están en el espacio’. Solo pensaba: ‘Esto arruinará mi carrera si sale mal. Y hay muchas probabilidades de que salga mal’”, contó.

La actriz ya había hablado de la oferta en marzo de 2025, durante una entrevista con Josh Horowitz para el pódcast Happy Sad Confused. En aquella conversación explicó que se reunió con Gunn y consideró el papel durante unos días antes de rechazarlo.

También tenía interés en participar en Pueblo chico, pistola grande, la comedia de Seth MacFarlane, y le preocupaba la posibilidad de pasar seis meses al año en Londres por los compromisos de una producción como la de Marvel.

Amanda Seyfried descartó ser Gamora en Guardianes de la Galaxia Instagram

El maquillaje y sus planes familiares pesaron en la decisión

Convertirse en Gamora implicaba una transformación diaria para conseguir la piel verde del personaje. Seyfried aseguró que no quería dedicar tanto tiempo a ese proceso y que, al valorar la oferta, también tomó en cuenta cómo imaginaba su vida fuera del trabajo.

“Estaba equivocada. Pero aun así no retiro esa decisión. La tomé por mí misma. La tomé por mi familia que sabía que quería tener. Y simplemente no quería pasar todo el tiempo en el tráiler de maquillaje”, explicó.

El trabajo de caracterización suponía varias horas antes de comenzar a rodar. En una entrevista de 2014 sobre el tráiler de la película, James Gunn explicó que preparar el maquillaje de Saldaña tomaba alrededor de cuatro horas, mientras que otros integrantes del elenco requerían todavía más tiempo.

¿Cuánto recaudó Guardianes de la Galaxia?

La película llegó a los cines en 2014 con Chris Pratt como Peter Quill, Zoe Saldaña como Gamora y Dave Bautista como Drax, además de Bradley Cooper y Vin Diesel como las voces de Rocket y Groot. La historia reunió a ese grupo de personajes alrededor de un objeto que los convirtió en blanco de una persecución intergaláctica.

La respuesta del público superó los temores que Seyfried tenía sobre el proyecto: Guardianes de la Galaxia acumuló alrededor de 773 millones de dólares en la taquilla mundial, de acuerdo con Box Office Mojo. Su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá aportó más de 94 millones.

Marvel estrenó después Guardianes de la Galaxia Vol. 2, en 2017, y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en 2023. Saldaña continuó como Gamora en ambas entregas y también participó con el personaje en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

bgpa