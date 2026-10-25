‘Hermanastras’, la animación de Netflix que reinterpreta la historia de Cenicienta: cuándo se estrena

Netflix vuelve a apostar por la animación con una película dedicada al público infantil que reinterpreta la historia de Cenicienta, titulada Hermanastras. Te contamos cuándo se estrena y de qué trata esta nueva y divertida versión.

Durante generaciones enteras, la tradición oral y los clásicos cinematográficos nos grabaron a fuego una fórmula inmutable: una joven de bondad intachable, un hada madrina con varita prodigiosa y, en el rincón opuesto, dos hermanastras insoportables empeñadas en hacerle la vida imposible a la futura princesa.

La narrativa nunca dio tregua a estos personajes secundarios, relegándolos al papel de antagonistas grotescas cuyo único propósito en la existencia consistía en romper vestidos, quejarse de las labores domésticas y forcejear sin éxito para embutir sus pies en una zapatilla de cristal que jamás les pertenecería.

Sin embargo, Netflix quiere plantear una nueva historia basada en las hermanastras de Cenicienta, con el anuncio formal de Hermanastras (conocida internacionalmente bajo el título original Steps).

El gigante del streaming ha diseñado una aventura de comedia, acción y fantasía que dinamita los cánones conocidos para otorgarles la voz protagónica a Lilith y Margot, las dos marginadas del reino que durante siglos cargaron con el estigma de ser las malas del cuento.

Hermanastras, película animada de Netflix Netflix

¿De qué trata Hermanastras, la película de animación de Netflix?

La premisa de Hermanastras arranca en el punto exacto donde la historia tradicional solía colgar el letrero de "vivieron felices para siempre". En este reino mágico, Lilith y Margot son dos hermanas de ascendencia asiática que viven en la misma casa que Cenicienta, pero cuya cotidianidad dista mucho de los lujos aristocráticos.

Lejos de ser figuras malévolas impulsadas por la pura envidia, son dos jóvenes con personalidades excéntricas, inseguridades profundas y un claro sentimiento de no encajar en los rígidos moldes estéticos y sociales de la corte.

Lejos de concretarse el romance de ensueño entre el príncipe heredero y la dueña de las zapatillas mágicas, la velada culmina en un caos monumental provocado accidentalmente por las hermanastras.

Con el protocolo hecho añicos y la velada interrumpida de golpe, el cuento clásico se fractura por completo, abriendo una grieta política que es aprovechada por una figura despiadada: la ambiciosa villana Priscilla.

Priscilla usurpa el trono mediante maquinaciones oscuras,tomando el control total del reino e instaurando un régimen autoritario que pone en jaque la libertad de todos los ciudadanos. Es en este instante donde Lilith y Margot comprenden que son las únicas con la valentía suficiente para remediarlo.

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¿Qué pasa con Cenicienta?

Uno de los mayores atractivos conceptuales del filme es la deconstrucción del personaje de Cenicienta. En lugar de ser retratada como una víctima pasiva e indefensa que únicamente suspira por la llegada de un salvador en caballo blanco, la cinta le otorga una dimensión humana.

La relación entre Cenicienta y sus hermanastras explora los malentendidos cotidianos, los celos entre hermanas en la convivencia diaria y las presiones compartidas a las que estaban sometidas por las expectativas familiares de la época.

Al final del día, la obra expone que ninguna de ellas encajaba realmente en los moldes impuestos y que la verdadera liberación consiste en romper el molde juntos.

¿Cuándo se estrena Hermanastras en Netflix?

Netflix estrenará Hermanastras de forma global el próximo viernes 20 de noviembre de 2026, posicionando la película como su gran carta fuerte para inaugurar la codiciada temporada navideña.

La cinta estará disponible de forma simultánea en México y en más de 190 países desde el primer minuto de la jornada, con opción de doblaje al español y en su idioma original con subtítulos.

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¿Quién es quién en Hermanastras?

Netflix Animation Studios y Paper Kite Productions (la casa productora fundada por la genial comediante Amy Poehler) ensamblaron un reparto de voces anglosajonas para el idioma original de Hermanastras.

Ali Wong y Stephanie Hsu interpretan a las hermanastras de Cenicienta, Lilith, de una personalidad mordaz, sarcástica y con los pies en la tierra; y Margot, de una energía desbordante, espontánea y sumamente tierna.

Amanda Seyfried presta su voz para dotar a Cenicienta de calidez, pero también de un espíritu decidido que rompe con la sumisión clásica. Por su parte, la inclusión del icónico Daniel Radcliffe aporta misterio y excentricidad a la historia, consolidando su trayectoria en roles animados audaces e impredecibles.

El elenco se corona con la presencia de la legendaria Bette Midler asumiendo el rol del Hada Madrina; mientras que la comediante Nikki Glaser se encarga de dar vida a la usurpadora Priscilla con un tono ácido. La dirección de Hermanastras corre a cargo de Alyce Tzue y John Ripa.